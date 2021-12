"Dibu" Martínez podría ser refuerzo del Manchester United por una cifra millonaria

El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, de gran temporada en 2021, estaría en el radar del Manchester United de Inglaterra, que podría desembolsar una suma millonaria para comprar su pase al Aston Villa.

Según publicó el medio local Daily Star este domingo, los "Diablos Rojos" buscarían un arquero para competir con el español David De Gea el año próximo, debido a que el británico Dean Henderson intentará ser transferido para encontrar más minutos en el arco de otra institución.

EXCLUSIVE: Man Utd make Aston Villa's Emiliano Martinez second on list of goalkeeper targetshttps://t.co/0KdpcWdLQT pic.twitter.com/pPjmGwPnOd