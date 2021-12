https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espectáculos La emoción de Juariu en su despedida de Masterchef Celebrity

Entrando en sus instancias decisivas, quedan apenas diez participantes en Masterchef Celebrity, de los cuales seis estuvieron presentes en la gala de eliminación de este domingo. Se trató de Tomás Fonzi, Catherine Fulop, Juariu, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y Paula La Peque Paretto, quienes se enfrentaron en un complejo desafío: debieron elaborar ravioles, pero con la única condición de que tuvieron que usar dos tipos de cocción, fritos y hervidos, y cada uno de ellos acompañarlos por una salsa distinta. Para esto, contaron con tres minutos para ir al mercado y setenta, para cocinar.

Apenas Santiago Del Moro dijo su ya clásica frase, “¡Se encienden las hornallas mas famosas del mundo!”, todos pusieron manos a la obra, aunque algunos tuvieron más dificultades que otros. Como suele suceder, el jurado fue pasando de estación en estación para darles sus mejores consejos a los concursantes. Sin embargo, cuando terminó el tiempo y comenzaron las devoluciones, hubo dos personas que recibieron muy duras devoluciones y quedaron en la cuerda floja.

Una de ellas fue la influencer, que recibió una impidiosa crítica de Donato De Santis, el jurado que hoy era estrella por su talento para las pastas. “Juariu, estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, sin relleno los fritos, calabaza inexistente, poco sabor, setenta minutos...”. A lo que Germán Martitegui sumó: “No me parece la forma de hacer un relleno de calabaza. Lo procesaste todo con el mixer, capaz que hay que dejarle un poco más de textura, de sabor, de todo, porque yo no siento sabor a nada cuando los como”. Y Damián Betular agregó: “Son muy difíciles los dos platos”.

La otra participante que también tuvo una noche complicada fue Charlotte. El primero en darle su devolución fue el chef italiano. “Parece que se pusieron de acuerdo con Juariu, vos tampoco hiciste nada bien. Es una pasta gruesa que no llegó a cocinarse, el pesto está salado, el relleno desvanecido excepto por estos rollitos de jamón...Una pena”, le señaló. El dueño de Tegui, por su parte, le recalcó que “los fritos están vacíos, y el que estaba lleno tenía como un rollito de jamón adentro, y bastante salado, no daba idea de raviol frito”. “No se puede comer”, concluyó. Para finalizar, el ex Bake Off le expresó: “La salsa picante que estaba muy bien, no salva este desastre”.

De esta forma, fueron ellas dos quienes quedaron frente a frente en la definición final. Y Martitegui fue el encargo de anunciar a la eliminada: “La cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es….Juariu”. En ese instante, la influencer se abrazó con su compañera y dejó correr lágrimas de tristeza y emoción.

“Tus desmayos al principio cuando aceptaba platos...era muy lindo ver tu alegría, que la mantuviste por todo este tiempo, hiciste un muy buen camino, sentite orgullosa”, le dijo Donato a la flamante eliminada. Damián también se mostró conmovido: “Es muy difícil despedirte hoy Juariu, nos quedamos con lo mejor de vos. Hoy te deja afuera un plato, pero te tenés que ir muy contenta”. Y por último, Germán le expresó: “Tres cosas. Primero, todo el tiempo Santi te corregía cuando decías que no merecías estar acá, que eran todos famosos y vos no...bueno, ya sos famosa. Dos, cocinás muy bien. Y tres, estoy seguro que no es la última vez que te vemos”.

Visiblemente, emocionada, Juariu intentó hilar algunas palabras de despedida del reality. “Mi meta era no irme primera, cuando me llamaron no lo podía creer. Quería tanto estar acá que me duele irme, por eso me pongo así...parezco una estúpida. Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido, era fan cuando los veía de mi casa. Compartir con mis compañeros, que los conocí y son hermosos...y conocerte a vos (Del Moro), me parecés un amor, muy contenedor. Muchas gracias por todo”, cerró y le dio un fuerte abrazo al jurado.