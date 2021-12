https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Interbloque Evolución, impulsado por el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido, pidió la continuidad laboral de los profesionales ante la incertidumbre por la finalización este 31 y la falta de definiciones del gobierno.

Coronavirus Piden que se garantice la continuidad de los 4500 contratos covid en efectores de Salud

Ante el avance de la variante Omicron, la suba exponencial de casos COVID en la provincia y el próximo vencimiento de los 4500 contratos de profesionales, que se sumaron a trabajar en los equipos de salud en el marco de la emergencia sanitaria, este 31 de diciembre, los legisladores del Interbloque Evolución pidieron al Ejecutivo que se garantice la continuidad y estabilidad de los equipos de salud. Con el impulso del radical Juan Cruz “Cacu” Cándido, el pedido ingresó este lunes a la Legislatura y señala que “el gobierno aún cuenta con recursos que aprobamos en la Legislatura por la emergencia COVID en marzo del 2020 y además tiene la potestad de modificar partidas para garantizar los contratos y evitar un perjuicio al sistema de salud”.

Con el acompañamiento de todo el Bloque Radical, que preside Maximiliano Pullaro, y de la Coalición Cívica, lo que se busca, además de preservar la estructura de salud para hacer frente al crecimiento de casos, es que el Ejecutivo de previsibilidad a los trabajadores de salud.

“Todavía no está claro cual es la gravedad y como es la progresividad en el aumento de casos, por lo que no podemos permitir que se resienta el sistema de salud si se vencen estos contratos de profesionales que están vinculados a áreas claves que van desde el testeo hasta el abordaje post enfermedad” enfatizó Cándido y agregó “hoy también nos enteramos que la provincia deja de tener dos centros de testeos en Rosario, en este momento es imprescindible reforzar la estructura, no resentirla”.

Vale destacar que el periodo de vacaciones, las fiestas y el aumento de casos, trajo aparejado un aumento de las consultas que hace que el sistema ya empiece a sentirse presionado sobretodo en lo que hace a testeos, generando largas colas en los puntos oficiales y en los centros de salud, por lo que es necesario que todos los esfuerzos del gobierno estén centrados en garantizar atención y dar respuesta a quienes llegan con dudas sobre su estado de salud.