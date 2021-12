https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.12.2021 - Última actualización - 10:46

10:43

Los vecinos advirtieron los movimientos sobre los terrenos ferroviarios y llamaron a la policía. Denuncian que hay un grupo de ocupas que rompen la iluminación y asaltan a automovilistas.

En la ciudad de Santa Fe Tensión en barrio Guadalupe por un intento de usurpación en Navidad Los vecinos advirtieron los movimientos sobre los terrenos ferroviarios y llamaron a la policía. Denuncian que hay un grupo de ocupas que rompen la iluminación y asaltan a automovilistas. Los vecinos advirtieron los movimientos sobre los terrenos ferroviarios y llamaron a la policía. Denuncian que hay un grupo de ocupas que rompen la iluminación y asaltan a automovilistas.

No fue una tarde tranquila la de Navidad para los vecinos de Guadalupe Central, en el noreste de la ciudad. Porque un grupo de gente intentó levantar precarias viviendas sobre un terreno ferroviario que pretendían usurpar. El campito en cuestión está ubicado en calle Dorrego entre Azcuénaga y Pje. Roca, junto a la vía.

El intento de usurpación se reiteró en dos oportunidades durante este 25 de diciembre y alcanzó a ser frenado con la rápida denuncia de los vecinos de la zona al advertir las maniobras de los ocupantes ilegales. En ese momento los vecinos fueron hasta la Comisaría 8° para avisarle a la policía lo que estaba sucediendo. Antes ya habían alertado a la Policía de Acción Táctica (PAT) y a las autoridades de la Unidad Regional 1 (UR1). "También notificamos a la fiscalía de turno", agregó Cristina Marchesán, desde la Vecinal Central Guadalupe. De esta forma lograron frenar por el momento el avance de los ranchos que día tras día intentan propagarse en la zona.

"Luego de actuar, desmantelaron los ranchos que habían levantado, se llevaron los materiales pero nadie quedó detenido", apuntan desde la Vecinal. "Quedaron tiradas algunas chapas y materiales menores, pero la mayor parte se la llevaron", agregan los vecinos. "Sólo quedó un rancho que ya estaba desde antes, pero no sumaron más, porque si no fuese por nuestras denuncias ya tendríamos instalada una villa acá", dicen.

Vandalismo

"Ese grupo de personas además rompe la iluminación y asalta a automovilistas", advierten desde la sub comisión de Seguridad de la Vecinal Central Guadalupe de Santa Fe. Al recorrer la zona también se puede observar la presencia de yuyos altos. Esto es "porque quienes vienen a cortarlos no se animan a acercarse ahí, por temor a que los ataquen", cuentan desde la Vecinal. "Y la Municipalidad tampoco repone las luminarias vandalizadas, o las reponen y las vuelven a romper". Por ese motivo toda la zona "es una boca de lobo, con total oscuridad", dice Marchesan. "Y todo sucede por una sola vivienda precaria a donde vive una sola familia de la que no sabemos qué cantidad de integrantes tiene".

"Son ranchos que se pretenden ir sumando a los que ya están. Y es la misma gente que salió a quemar gomas el otro día", dicen desde la Vecinal. E insisten con la preocupación que tienen por el vandalismo reiterado sobre el sistema de iluminación pública.

La zona. Los terrenos son una franja que se extiende desde la vía del FFCC al oeste hasta calle Riobamba al este.Foto: Fernando Nicola (Drone)

Por último, desde la Vecinal cuentan que solicitaron a las autoridades de Minoridad que se ocupen de relevar la situación social de los niños que habitan esa precaria vivienda, "para ver en qué estado de situación viven", dicen, "pero hasta ahora no hemos tenido respuesta".

Nada nuevo

Los terrenos fiscales en cuestión son 20 manzanas que nacen al oeste contra la vía del FFCC, en calle Dorrego, entre Azcuénaga al sur y Matheu al norte, y se prolongan hacia el este hasta Riobamba, a una cuadra de la laguna Setúbal. En esos lotes ociosos se pretendió construir alguna vez una avenida de circunvalación. Pero nunca se realizó.

Algunas de estas manzanas de Guadalupe tiene arcos de fútbol y son utilizadas para la recreación. Mientras que otras fueron ocupadas por usurpaciones "vip" de vecinos de la zona que ampliaron sus terrenos con más espacio para sus patios -en los fondos-, piscinas, quinchos, cocheras y hasta ampliación de viviendas con dormitorios. Es decir que las usurpaciones en la zona no son sólo de gente que vive en una precaria situación social sino también de aquellos que se "avivan" y corren sus cercos y muros "un poco más allá" de lo que les corresponde.

Y todos estos intentos de usurpaciones son denunciados de forma sistemática por la Vecinal Central Guadalupe, mientras se espera que el Estado nacional defina el uso que le dará a dichos terrenos. En ese sentido, hubo un avance con el gobierno provincial para analizar la posibilidad de realizar desarrollos habitacionales. Pero hasta ahora, nada.