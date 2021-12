Se quintuplicó la cantidad de tests de Covid-19 en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Funcionarios de Provincia confirmaron el aumento en la demanda para realizarse tests por coronavirus en Rosario. Se pasó de un domingo a otro de 190 a 950 pruebas. Piden que se mantengan los cuidados.

La tendencia a la alza en los tests para determinar positividad al coronavirus que comenzó la semana pasada se mantiene. Según las autoridades, el domingo 26 pasado se hicieron 950 pruebas de PCR en Rosario. El domingo 19 se habían hecho 190. Un cambio que muestra que la demanda para diagnosticar covid ha crecido en los últimos días. A pesar de este crecimiento, los casos detectados no son muchos. El domingo 26, la Secretaría de Salud Pública local informó 52 positivos y ninguna persona fallecida por covid-19.





Este lunes, los testeos se hicieron en el Galpón 17. La cola de espera era larga y rodeaba a todo el inmueble el lunes por la mañana. Este quedó como el único gran centro de tests debido a que los otros fueron cerrados por haber tenido personas con baja de presión por el calor, según afirmó Pablo Ruggeri, coordinador de centro de testeos de la Provincia. Se amplió el horario de atención que era de 8 a 17 para ser ahora de 8 a 20. “Nos va a permitir testear 1.500 personas como mínimo”, afirmó Ruggeri. “Tenemos que poder atender de la mejor forma y con la mejor calidad a las personas, y este espacio nos permite eso”, dijo también. “Se amplió la capacidad de testeo en los efectores públicos de la provincia de Santa Fe. Todos los centros de la ciudad de Rosario testean a demanda. Los hospitales Provincial y Centenario atienden de 8 a 16 a demanda, el hospital Eva Perón de 8 a 13”, aseguró.





Al ampliarse el horario, el funcionario pidió que todo el público no se acerque exclusivamente por la mañana ya que habrá atención hasta las 8 de la noche. “Vemos que hay un alza en los números de testeos. Tenemos las condiciones para poder cumplir con esa demanda”, agregó el coordinador.

En tanto, Karem Routaboul, uno de las bioquímicas que trabaja en el Galpón 17, comentó que los primeros días de diciembre el índice de casos positivos era de menos del 2 por ciento. “Hoy estamos en toda la provincia entre el 7 y el 9 por ciento. En estas unidades de testeo, hay un poco más de positividad, pero nosotros nos vamos a manejar con los valores que maneja la Provincia”, aseguró Routaboul.





Como es costumbre en los funcionarios públicos, Routaboul pidió mantener los comportamientos preventivos: “Santa Fe pidió siempre a través de sus representantes que no deje de usarse el barbijo. Aunque sea en los espacios públicos. Lo que le vamos a pedir a todos es distanciamiento social, el uso del barbijo y la higiene de manos”. “Nosotros les pedimos a todos la responsabilidad social que debemos tener todos. No podemos seguir pensando que esto le afecta solamente a una persona. La pandemia nos atravesó a todos de alguna manera y necesitamos que todos actuemos con responsabilidad”, dijo la profesional. “Si la gente no tiene conciencia y no se cuida, seguramente los casos aumentarán”, agregó. Indicó también que allí no se determina la variante de coronavirus detectada en los casos positivos. Eso necesita de un análisis posterior en laboratorios.





La atención al público seguirá esta semana de 8 a 20. El sábado 1º no habrá atención al público, pero sí el domingo 2 donde el horario será de 9 a 17.