https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.12.2021 - Última actualización - 12:50

12:43

Está claro que, más allá de la posible renovación de "Juanchón" García, Unión busca goles para el 2022 en la triple competencia: torneo local, Copa Argentina y Sudamericana. Se venderán los palcos nuevos en enero: más de 20 partidos en el 15 de Abril.

Tarragona y "Uvita" Fernández hacen mucho ruido ¿Unión sueña con un "9" que sea hincha del club? Está claro que, más allá de la posible renovación de "Juanchón" García, Unión busca goles para el 2022 en la triple competencia: torneo local, Copa Argentina y Sudamericana. Se venderán los palcos nuevos en enero: más de 20 partidos en el 15 de Abril. Está claro que, más allá de la posible renovación de "Juanchón" García, Unión busca goles para el 2022 en la triple competencia: torneo local, Copa Argentina y Sudamericana. Se venderán los palcos nuevos en enero: más de 20 partidos en el 15 de Abril.

A una semana de lo que será la vuelta del plantel profesional que conduce el entrenador uruguayo Gustavo Munúa son muy pocas las novedades concretas que se generan en el Mundo Unión, luego de la gran última alegría como fue la goleada a Colón en el clásico y la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana 2022. Si bien está el diagnóstico de lo que pidió el coach uruguayo en cuanto a los refuerzos de cada línea, hay una clara necesidad del equipo: tener gol. O, por lo menos, que el equipo tenga aporte de gol de parte de los delanteros de la plantilla. En ese sentido, además del tema Sosa Sánchez (uruguayo de Patronato), surgen dos nombres con mucha pertenencia en López y Planes: Cristian Tarragona y el "Uvita" Fernández.

¿Qué es lo que tienen estos dos nombres en común?: que los dos, en cada entrevista, reconocen ser fanáticos hinchas de Unión y deslizaron que "alguna vez nos pondremos a roja y blanca". En el caso de Cristian Tarragona, queda libre ahora en el último día de diciembre y se debe desvincular de Vélez Sarsfield.

A mediados del año pasado, el ex México y Patronato, apareció en el radar del Tate: "Soy oriundo de Santa Fe, soy de Barrio Los Hornos y arranqué jugando en Santa Fe Fútbol Club, después me fui a Arsenal y en 2012 me tocó quedar libre. De ahí me voy a La Pampa a jugar el Argentino B, que no fue fácil, pero con perseverancia y mucha fe de que iba a poder jugar en Primera División. Me costó bastante, porque la categoría de Ascenso no es nada fácil, pero estoy muy contento con la carrera que hice", comenzó contando.

"Tengo muchos amigos y conocidos en Santa Fe, mi viejo es un vendedor de flores y lo conoce todo el mundo, muchos me conocen por él y saben que soy hincha de Unión. En Patronato me manifestaron los dirigentes que querían hacer uso de la opción, pero también escuché que no tenían el dinero para hacerlo. Conmigo no se comunicaron y seguramente lo harán con mi representante (Uriel Pérez). El pase está en mi poder. Mi nombre sonó cuando estaba en Independiente Rivadavia de Mendoza, obviamente que deseaba jugar en un club de Primera y tenía muchas ganas de jugar en Unión. Yo mandé muchos mensajes para poder jugar en Unión y nunca se dio. Y después me fui a Platense", explicaba Tarragona.

Ahora, en un par de días nada más, queda libre de Vélez y es un punta que (otra vez) interesa dentro de las chances que hay en el mercado argentino para fichar delanteros. Cristian Tarragona se hizo visible con la camiseta de Patronato: 9 goles en 24 partidos. De allí a Vélez los últimos 18 meses: 12 goles en 67 partidos, donde tuvo competencia nacional e internacional.

El otro "sueño de 9 con pertenencia" es Nicolás "Uvita" Fernández: si llega el sí del jugador, entre los clubes estaría todo arreglado, porque San Lorenzo tiene una deuda eterna con Unión. Con 25 años, marcó 9 goles en 49 partidos en el "Ciclón" donde no lo tendrían en cuenta para la próxima temporada de Primera División.

Hace dos años, cuando explotó en Defensa y Justicia, el "Uvita" Fernández declaró: "Si hay una cosa que aprendí es que me tengo que enfocar en mi mismo y que si alguien me quiere es porque estoy haciendo las cosas bien. Sería lindo poder irme a un lugar mejor, pero en Defensa me siento como en casa, es mi lugar y estoy contento. No me vuelve loco ir a un grande o a Europa: al único lugar que puedo decir que iría es a Unión de Santa Fe".

Ese mismo año, cuando le tocó pisar el 15 de Abril para enfrentar al Tate, el hermano del sabalero Brian decía a TyC Sports: "Sí, claramente. Es lindo jugar acá con esta hinchada. Yo he venido siempre a esta cancha como hincha. Hoy me tocó venir a jugar con otro club. Ojalá que algún día pueda venir, pero bueno, hoy quería ganar".

Si bien los planes del Staff Técnico (Battión, Limia, Amut) es renovar el contrato de Juan Manuel García, que queda libre ahora y con el pase en su poder, está claro que el Tate buscará delanteros en este mercado de verano para afrontar la triple competencia: torneo local, Copa Argentina y Conmebol Sudamericana 2022.

Algunos no dan por caído lo del uruguayo Sosa Sánchez (su agente dijo que la oferta de Unión no fue seria), pero pican en punta dos número "9" con sentido de pertenencia: el popular "Uvita" Fernández que está en San Lorenzo y Cristian Tarragona que queda libre de Vélez en un par de días nada más.

Semana que viene, plateas y palcos

En los primeros días de enero 2022, Unión pondrá a la venta las ubicaciones de los palcos y plateas para toda la temporada 2022 de Primera División, que incluirá las dos competencias que organiza el fútbol de Argentina.

"Tenemos los dos fixtures, serían 20 ó 21 partidos de local en el año, sin contar los tres juegos de la Copa Sudamericana 2022, cuyos valores determina la Conmebol y se vende aparte. Pero vamos a arrancar el año que viene con todo: a full con las plateas, los palcos y una primera tanda de los Palcos Nuevos en el 15 de Abril", explican los dirigentes.