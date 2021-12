¿Boca pone primera por Facundo Farías?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Boca descansa, pero el Consejo de Fútbol se mueve para cerrar cuando antes los refuerzos que considera necesarios para el 2022. Allí asoma Facundo Farías, jugador de Colón por el que el Xeneize estaría por oficializar una importante oferta por el 70 por ciento de su pase.

¿Cuánto ofrecería Boca? Cinco millones de dólares por ese porcentaje de la ficha del jugador de Colón. Cabe aclarar que el Sabalero le puso una cláusula de 10 millones, por lo que habrá que ver si desde el conjunto santafesino están dispuestos a aceptar un monto inferior con tal de ser socios con el Xeneize en la ficha del atacante.

En el Xeneize están dispuestos a negociar por el delantero y ese es el número en el que quieren comenzar las charlas. Mientras tanto, el representante del futbolista es cauto y, al mismo tiempo en que agita la posibilidad de que River se haga con el jugador, tampoco descarta que Farías se quede en Colón a jugar la Copa Libertadores.

Si bien Martín Sendoa, representante de Facundo Farías, asegura que River está muy cerca de llevarse al delantero de Colón, desde Núñez no parecen estar en sintonía con él. Es que, por el momento, el Millonario no ha hecho ofrecimiento formal alguno por el futbolista al mismo tiempo en que consideran que la cláusula (monto que pretende el Sabalero) es demasiado onerosa como para entablar una negociación.

Asimismo, en el club habría cierto malestar por la manera en la que se han presentado los hechos en los últimos días, siendo que no han hecho ofertas formales pero aún así se los vincula permanentemente con el delantero. Si bien es del gusto futbolístico de Marcelo Gallardo, lo cierto es que la situación parece haber salido del radar del Millonario en el mercado de pases.

Martín Sendoa, representante de Facundo Farías, habló con TyC Sports antes de la Navidad y brindó detalles de la situación de su representado, a quien en el Xeneize esperan con los brazos abiertos. "Boca está llamando. Lo invita uno, lo invita otro, lo invitan a jugar a la pelota, a comer un asado, pero nosotros estamos rechazando todo porque estamos en la mitad. El llamado de (Juan Román) Riquelme no le movió el piso, pero si te llama alguien como Román, algo genera. Yo tengo que cuidar al pibe", expresó en diálogo con Sportia.

"Por lo que tengo entendido, Boca va a la carga. A mi no me llamó nadie de Boca, pero tengo contactos y me cuentan. Así dicen, ojalá, pero tienen que hablar con el señor (José) Vignatti, nosotros no nos vamos a volver locos. Si no es Boca o River, será Europa y sino en junio", añadió.