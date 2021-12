Línea directa: "deseos para el 2022", "el triunfo de Boric" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.12.2021 - Última actualización - 15:17

Deseos para el 2022

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

"En el supermercado no me aceptan la tarjeta de débito vencida y el Banco repite la mentira del correo diciendo que vino dos veces a mi casa a entregar la nueva. La empleada bancaria la pide a la sucursal y no se la envían. ¿Qué les cuesta decir 'recibimos su pedido y le avisaremos por mail cuando puede retirarla'? La empresa de aguas me retira el medidor, al igual que a mis vecinos, sin avisar, de madrugada, casi como delincuentes. ¿Qué les costaba avisar y no dejarnos con la sensación de que habían sido sustraídos? La empresa de cable e internet me aumenta 2.000 pesos en la factura y al llamar me dicen que se olvidaron de hacerme un descuento correspondiente a mi plan. ¿Qué pasaba si tenía el servicio en débito automático? ¡Marche preso! El ciudadano común, que no le interesa ser funcionario político, que solo quiere trabajar, criar a sus hijos, disfrutar de un hogar y una familia, ya está cansado de estas prácticas comerciales de las empresas que nos brindan servicios. Y para peor ante estas faltas de ética, cercanas a la ilicitud, no hay por parte de los entes de control respuestas inmediatas que sancionen a los responsables y eliminen la ignorancia, el desprecio y el olvido en el que vivimos la mayoría de los ciudadanos frente a la violación permanente de nuestros derechos básicos como seres humanos. Por ello es que para el año 2022 además de superar la crisis pandémica, deseo para todos los argentinos que nos encuentre viviendo con un mínimo de respeto y consideración por el otro, el que convive con nosotros, nos define, nos da sentido como comunidad y proyecto de sociedad. El otro se vacuna para que yo, mis familiares y amigos, estemos sanos. El otro colabora, trabajamos juntos, cooperamos para lograr objetivos. El otro coexiste, me necesita y yo necesito de él. Del otro depende mi trabajo, mi educación, mi subsistencia, mi salud. Y yo soy su otro, que trataré con el mismo respeto y consideración que sus planes de vida puedan llega a concretarse con mi ayuda. ¡Que así sea! ¡Felicidades!

****

Cambio de ministros

UN PERONISTA

"El gobernador de la provincia dijo que realizaría cambios esenciales en su gabinete. Hasta ahora, solo se produjeron algunos aislados por otros motivos y no por los que había anunciado el primer mandatario provincial. Pienso que Perotti se ha olvidado de que perdió las elecciones pasadas y por mucha diferencia. Sostener esos mismos ministros es como no importarle el haber perdido, e incluso es una muestra de su poca preocupación si en el 2023 el peronismo pierde la provincia otra vez. Hay quienes no están a la altura y permanecen en sus cargos. No obstante, si el gobernador está decidido a perder la provincia a manos de otro partido político, entonces que siga así, que de seguro la perderemos otra vez los peronistas".

*****

El triunfo de Boric

LUCIANA SOLÍS

"Muchos se han sorprendido por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. El cambio viene de la mano de los jóvenes chilenos que se cansaron, hasta el hartazgo, del capitalismo discriminante. Chile tiene algunas familias ricas, concentradas y protegidas por Pinochet, el que generó un sistema del cual nadie podía salirse o cruzar la raya del límite fijado. Pues ahora alguien lo hizo y con la ayuda de los jóvenes. Incluso Boric le dijo a alguien de la Embajada de Inglaterra que las Malvinas son argentinas. Lo que muestra que no todo el pueblo chileno estuvo del lado de las maquiavélicas conspiraciones de Pinochet contra la Argentina. En fin, se abre una maravillosa oportunidad en Chile para que todos puedan tener las mismas oportunidades, y pueda ser un pueblo justo y equitativo".

****

La unión es posible

UN VIEJO LECTOR

"La unión de los argentinos es posible, pero dentro de un estado de coherencia y equilibrio social. El problema, a mi entender, es que hay demasiados poderes en pugna, por adueñarse de más y más poder. He ahí, la cuestión. No somos un país unido, determinado a acompañarnos y seguir un esquema de diez puntos que sea quien sea el que gobierne no se saldrá de esos diez puntos. Pero no. Aquí, cuando un gobierno entra hace todo lo contrario de lo que hizo el anterior, y nos odiamos, nos peleamos, hasta el hartazgo. Yo creí que cuando se murieran los viejos gobernantes, aparecerían otros con más capacidad y deseos de unión. Pero no, otra vez. Esos que sucedieron a los viejos gobernantes eran sus discípulos y como buenos discípulos aplican las viejas mañas de los viejos políticos que se murieron. En fin, un círculo vicioso del cual solo Dios nos puede sacar. Lástima que nuestros gobernantes ni a Dios lo tienen en cuenta".

****

Caos vehicular

JORGE

"Señor intendente Jatón: en avenida Gral. Paz el tránsito vehicular es un caos. Estacionan en cualquier lado, aun viendo los carteles de prohibición y también lo hacen sobre el cordón. Inclusive en doble fila. Asimismo lo he observado en Salvador del Carril, en avenida Galicia, en Javier de la Rosa... El gran ausente: el municipio. No hay ningún inspector de tránsito, ni en bicicleta, ni caminando, jamás de los jamases. Lo invito a recorrer todo esto señor intendente y véalo por usted mismo".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"En la sociedad capitalista avanzada, donde el poder económico se halla cada vez más concentrado, la democracia, pese al sufragio universal y la formación de los partidos de masa, y un grado bastante elevado de movilización política, no ha conseguido mantener sus promesas, que eran sobre todo de tres órdenes: participación, o bien concurso colectivo y generalizado, aunque indirecto, en la forma de decisiones válidas, para toda la comunidad. Control desde abajo. A base del principio de que todo poder no controlado tiende al abuso y libertad de consentimiento".