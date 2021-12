Línea directa: "gris legal", "reflexiones para el alma" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un gris legal

UN LECTOR

"El día 23, en la provincia de Río Negro, más precisamente en la localidad de Cipolletti, hubo un accidente. Una nena de 10 años manejaba un cuatriciclo, volcó y lamentablemente falleció. Empezamos con el camino de todos los años, los accidentes en este tipo de vehículos, cuyo uso nadie reglamenta. Es un gris legal que hay con los cuatriciclos y pareciera que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Posiblemente porque el cuatriciclo es el ícono de una franja social con determinado poder económico, y quizás eso explique la inacción de las autoridades para regular este tipo de rodados. Desde su origen está clasificado como vehículo rural, no paga patente, es decir tiene algunos grises legales sorprendentes. Hoy lo choca a usted un cuatriciclo en la calle y no sabe de quién es, porque no está siquiera identificado con una chapa. Entonces insto a las autoridades municipales, provinciales y a quien le corresponda, que de una vez por todas tomen cartas en el asunto, regulen este tipo de vehículos y sancionen severamente a los menores que los están manejando por las calles".

Llegan cartas

Reflexiones para el alma

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ

Es muy difícil desprenderse de prejuicios, o ser suspicaz, desconfiado, malpensado, reticente al observar el comportamiento humano. Pero un ejercicio bueno y saludable es pararse en la vereda de enfrente y mirar la realidad tal cual es, no con ánimo de crítica, sino para tratar de entender.

Muchas situaciones que suceden en el mundo tienen directa vinculación con la voracidad de poder, sea en el sector que sea. El monstruoso egoísmo, el orgullo destructivo y la abismal soberbia son elementos innatos, casi genéticos, que se llevan dentro y van pergeñando actitudes de dominación, el hombre sometiendo al hombre, en todos los órdenes. Y justamente las personas que poseen esas actitudes, jamás advierten su vulnerabilidad, su finitud, su extrema fragilidad ante la muerte.

Aunque Dios muestra al ser humano su Grandeza, todos los días, porque con solo ver el espacio tiempo del universo, el hombre debería advertir que su pequeño segmento de vida se vuelve casi inexistente ante la Creación y por lógica razón su poder es efímero; aun así, el ser humano insiste en no tener en cuenta a Dios, y menos que menos pensar en su salvación.

El Libro de Hebreos en la Biblia, capítulo 11 versículo 6, expresa: "Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan". Vuelvo al principio, a analizar y reflexionar sobre la humanidad. No es una tarea muy difícil de entender, ya que todo lo que le sucede al hombre se reduce a su cruel actitud de haberle dado la espalda a su Creador.

La mujer y el hombre en su libre pensamiento y albedrío deben elegir cómo y de qué forma encarar la vida. Y aunque sus actitudes, sus maneras de hacerlo les muestren constantemente que están en el camino equivocado, muchos persisten en no buscar el camino de Dios, y de esa forma sufren las consecuencias, viven en un mundo donde impera el dolor, la angustia, la desazón, la injusticia, la inequidad, la discriminación, las controversias, en una humanidad más deshumanizada, casi descontrolada por el egoísmo, el poder y el odio...

Dios no habitará nunca en corazones así, no puede hacerlo. Pero si el hombre o la mujer se humillaran, hay promesa del Altísimo de que estará siempre a su lado, como dice en el Libro de Isaías capítulo 41, versículo 10: "No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa".

Solo aquellos con una comprensión profunda y una gran humildad podrán alcanzar a entender estas Promesas y entonces encontrarán el maravilloso significado de la vida. Hay dos caminos para la humanidad, y está visto que la gran mayoría va por el sendero equivocado. A las pruebas me remito.

Dos papás

LUIS ARTURO, DE SANTA FE

A veces que tu papá te pegue un chirlo, tres, cuatro, no está del todo mal. No justifico la violencia bajo ningún concepto, la combato y la descalifico, aunque en algunas ocasiones un correctivo nos sirve para reaccionar, habida cuenta de que nos mareamos en la altura cuando llegamos a hacer cima.

Decía que algunos padres no llegan a comprender que los hijos con el tiempo llegan a superarlos, por esa ley propia de la vida que cuando hay rigor, el resultado siempre supera las expectativas. Nos pasa cuando nos sentimos en situaciones desfavorables, el empuje hace que nos proyectemos para concretar las grandes cosas. Es un incentivo, invalorable.

Claro que hay padres y padres. En mi caso el mío me explicó desde chico que el valor de las pequeñeces se engrandece con los logros. Identificarnos con lo sencillo, lo humilde, lo que nace del corazón es lo que te hace GRANDE de verdad. Hay padres pequeños e hijos grandes. ¿Qué raro no? Conozco el caso. El día que vi las estrellas no quise cerrar más los ojos. Permanecí la noche despierto. ESTRELLAS. Si las pintara, seguro unas serían ROJAS y otras NEGRAS. Pero eso es lo que aprendí de mis dos papás. Uno es feliz de verdad, porque ve en su hijo su propia prolongación. Perdurar en esta pasión propia de los colores, la esencia de representarnos con lo que es: fidelidad. Ocuparnos en estar alegres también en la adversidad.

El otro me enseñó que la mediocridad no te lleva a ningún lado, es un disco rayado que siempre repite lo mismo. Si me fijo en lo que hace el vecino es posible que descuide lo que está pasando en mi vida y quede estancado sin la probabilidad de nunca lograr ver una ESTRELLA. Estoy convencido de que la definición de papá le queda grande a más de uno. Por eso acepto feliz mi condición de hijo. Pero claro HIJO GRANDE.

De todas maneras un BUEN HIJO será mejor padre algún día. Sin embargo, un padre mediocre transcurrirá sus días intentando ver una estrella.

Bueno, me voy a tomar la leche…