Espiaban con un micrófono oculto en su despacho al intendente de Roldán: "Me cayó muy mal"

A poco de haber asumido el cargo en la intendencia, Daniel Escalante se sorprendió junto a otros secretarios cuando en plena reunión identificaron, de casualidad, un objeto que pudo haberse utilizado para escuchas ilegales.

Por Rodrigo Sánchez





Hace apenas dos semanas y un par de días que la Municipalidad de Roldán cambió de signo político después de dos décadas. El traspaso de mando entre el saliente José María Pedretti y el actual intendente Daniel Escalante se dio en un marco histórico para la ciudad del departamento San Lorenzo y en total cordialidad.

Pero algo apareció en los últimos días en la oficina del jefe municipal que llamó la atención. Así lo explicó el propio Escalante a este medio: “Estábamos reunidos junto a mis secretarios y los de Promoción Social, cuando de repente quisieron conectar una de las impresoras. Se encontraron un manojo de cables y una caja como de protección eléctrica, pero al intentar desenredar y acomodar se encontraron con un micrófono. Al tirar hacia arriba observamos que tenía un cable que venía del caño donde se encontraba todo el resto de la instalación. Allí tuvimos que terminar la reunión”.

Al consultarle cuál había sido su reacción, el titular del municipio roldanense expresó: “Nos sorprendió a todos y me cayó muy mal. Luego empecé a asesorarme en cómo seguir con el proceso judicial y durante el fin de semana labramos un acta de denuncia que llevamos este lunes al Ministerio Público de la Acusación”, agregó el intendente.

Además, Daniel Escalante indicó que “por lo que pudieron investigar, se trata de un micrófono ambiental con su plaqueta correspondiente. Lo que no podemos asegurar es que haya estado funcionando o no”.

Por último, sobre este tema, el intendente comentó que no descartan que hayan otros micrófonos en otras partes, pero a su vez remarcó que él no acusa a nadie en particular y espera “que la justicia se encargue de hacer su trabajo”.

El mismo jefe municipal, con tono sorprendido y marcada indignación, subrayó: “Encontramos un municipio devastado, endeudado y complicado financieramente. Estamos constantemente tapando agujeros con deudas importantes y el banco con la cuenta en rojo permanentemente. Además, hay maquinarias rotas y un obrador con herramientas de trabajo en muy mal estado”.

Sin dudas que esto es un hecho grave en caso de que se confirme que el micrófono que encontraron estaba siendo usado para escuchas ilícitas. Por lo pronto, la denuncia ya empezó su curso y ahora la justicia determinará la gravedad de la situación.