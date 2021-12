Martín Minella es el nuevo DT de Náutico El Quillá

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex entrenador de Colón en divisiones inferiores de AFA firmó contrato con el "Tiburón" y fue presentado en el club del Parque del Sur. Al finalizar la conferencia de prensa, la CD realizó un brindis por estas fiestas.

En la calurosa tarde del jueves 23 de diciembre, la Sub Comisión de Fútbol de Náutico El Quillá, presentó a Martín Minella como el nuevo entrenador del primer equipo que participará en los torneos liguistas de la próxima temporada.



Marcelo Piccinino, presidente de la Sub Comisión de Fútbol, le dio la bienvenida al nuevo director técnico que comenzará a trabajar allá por el 10 de enero de 2022 cuando el plantel se presente en la institución para comenzar con los trabajos de pretemporada.



Náutico El Quillá tendrá de movida, el torneo de la Copa Federación, luego, como organizador junto a Ciclón Racing, pondrán en marcha una nueva edición del "Tiburón Lagunero", seguidamente comenzará el Apertura 2022 de la Liga Santafesina de Fútbol, lugar que lo tienen como protagonista directo desde hace varias temporadas.

"A los entrenadores los hacen los buenos jugadores. Un DT, con malos jugadores, los puede potenciar tres o cuatro partidos y luego se cae naturalmente porque no tenés materia prima. Me parece que acá en El Quillá sobra". Martín Minella, DT de El Quillá.



Con la presencia de Enrique Serrao, presidente del club y otros integrantes de la CD, se dio por iniciada la conferencia. "Ésta es mi casa. Acá me formé y di mis primeros pasos en el deporte, me rodeé de amigos y fui haciendo mi camino. Hoy coincido que los chicos deben estar adentro del club con lo que menos problemas habrá afuera.



"Las expectativas van a ser altas, muy altas. Acá vamos a formar buenos jugadores y mejores personas, algo que se hace y muy bien desde siempre. Acá vamos a tratar de manejarnos con el mayor profesionalismo, más allá que sabemos que es un club de fútbol amateur dentro de la Liga Santafesina".



"Hoy la Liga está muy competitiva y ya no es lo que era antes cuando Colón y Unión ganaban casi todos los torneos. Éste es un gran desafío para mi. Acá hay grandes jugadores con lo que vamos hacer todo bien para poner más alto de lo que ya está El Quillá", anticipó.



-¿Qué encontraste en el club desde tu llegada?



-Un orden increíble, algo que no me sorprende. El club está hermoso en todo sentido. Acá no se juega solo al fútbol, hay deportes para toda la familia con lo que el movimiento es pleno todo el día. En cuánto al plantel, hay un lindo número de muy buenos jugadores y todos con sentido de pertenencia, eso no tienen precio.



-¿Sos de mirar las canteras del club donde trabajas?



-Es fundamental el trabajo en inferiores. Acá se trabaja muy bien y por eso la mayoría, por no decir

todos, son jugadores formados en El Quillá. A este club no le falta nada, tiene todo para trabajar cómodos. No hay excusas, llegamos para trabajar y poder pelear cosas importantes desde lo futbolístico.



-¿Cómo ves el nivel actual de la Liga Santafesina?



-Como todos saben sigo de cerca todo lo que pasa con los equipos de primera de la Liga. Esto significa que estoy muy bien informado. La vara está muy alta y nosotros debemos subirla aún más. En la actualidad hay grandes equipos que se la juegan siempre por el campeonato. Unión y Colón son grandes protagonistas porque tienen todo a disposición, de eso no hay dudas, después, aparecen El Quillá, Colón de San Justo, Sanjustino, Argentino de San Carlos, La Perla, Ciclón Racing, los dos colegios, y otro que se pueda sumar en la lucha por campeonar.



El Quillá campeón

Náutico El Quillá se consagró el viernes 8 de diciembre de 2017 por primera vez en su historia campeón de la primera división de la Liga Santafesina de Fútbol al imponerse en el partido desempate a Ateneo por 2 a 1. Ambos equipos habían llegado al final del torneo Clausura de la Primera División A igualados en puntos en el primer lugar, por lo que debió jugarse éste partido, equivalente a una final, pero que al ser un desempate debió disputarse en cancha neutral, y el escenario elegido fue el "Rafael Batres", la cancha auxiliar de Colón, que estuvo colmada de hinchas: hubo más de 3.000 asistentes. La intención de los actuales directivos del fútbol de la institución del Parque del Sur es volver a ser grandes protagonistas e intentar sumar su segunda estrella en el 2022.