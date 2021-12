https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.12.2021 - Última actualización - 16:53

16:50

Para el juez, hubo “elementos insoslayables" como la cercanía entre el arreglo y la rotura, y la falta de prueba de cambio de aceite. Remarcó que el mecánico está en mejores condiciones de probar que cambió el aceite, por lo que la carga recae sobre el profesional.

Derechos del consumidor Río Negro: sentenciaron a un mecánico por no cambiarle el aceite a un auto que luego se fundió Para el juez, hubo “elementos insoslayables" como la cercanía entre el arreglo y la rotura, y la falta de prueba de cambio de aceite. Remarcó que el mecánico está en mejores condiciones de probar que cambió el aceite, por lo que la carga recae sobre el profesional. Para el juez, hubo “elementos insoslayables" como la cercanía entre el arreglo y la rotura, y la falta de prueba de cambio de aceite. Remarcó que el mecánico está en mejores condiciones de probar que cambió el aceite, por lo que la carga recae sobre el profesional.

Le repararon el auto y al otro día, yendo a Las Grutas, fundió. El taller mecánico demandado es de San Antonio Oeste.

Le repararon el auto en un taller taller mecánico de San Antonio Oeste deberá y al otro día se fundió en la ruta. El dueño debió sacar varios préstamos para ponerlo en funcionamiento de nuevo. Es que si bien se probó que el mecánico realizó un diagnóstico adecuado, no verificó el cambio de aceite posterior. Inicialmente, el dueño de un Chevrolet Zafira llevó su auto, de diez años de antigüedad, al taller mecánico porque cuando circulaba a alta velocidad, el mismo levantaba temperatura.

Luego de la revisión, el mecánico le informó que tenía un problema en la bomba de agua y que debía cambiarle también tensores y correa dentada. Hizo la reparación y unos días después le dijo que levantaba presión cuando el motor estaba en funcionamiento. Consideró, entonces, que el problema podría encontrarse en la junta de la tapa del cilindro. Recomendó su cambio, y el cliente aceptó.

El auto se fundió

El cliente retiró su vehículo al día siguiente y lo probó en un viaje que hizo desde San Antonio Oeste a Las Grutas. Al regresar sintió un ruido extraño en el motor y decidió detenerlo, pero no lo pudo volver a arrancar, por lo que contrató un servicio de remolque. Lo volvió a llevar al mecánico, quien le informó que el vehículo estaba "fundido" y no podía efectuar la reparación porque no reparaban motores enteros. El cliente consultó si le habían cambiado el aceite, ya que no estaba en el presupuesto. Le respondieron que habían hecho el recambio.

El propietario del rodado hizo la consulta en otro taller, donde se le informó por escrito que la falla posiblemente fue originada cuando se procedió al cambio de la junta de la tapa y no reemplazaron el aceite que tenía por uno nuevo. El cliente explicó en su demanda que debió efectuar gastos de rectificadora, repuestos y mano de obra y que como no disponía de esa suma de dinero, junto con su esposa tuvo que recurrir a solicitar préstamos.

También efectuó una denuncia en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste. Se convocó a una audiencia de conciliación, pero el mecánico denunciado no se presentó. Dijo por escrito que no era responsable. El mecánico insistió en que el trabajo para el cual fueron requeridos sus servicios “no tiene relación con la rotura del motor”. Incluso dijo que no le pagaron los trabajos.

Qué dijo la sentencia

El juez civil de Viedma en primer lugar recordó que se trata de una relación de consumo. “En estos términos, corresponde al proveedor la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la cuestión aportando todos los elementos que tenga en su poder. En consecuencia, todo silencio, reticencia o actitud omisiva, se constituirá en una pauta que afectará dicha obligación legal con la consecuente presunción de certeza sobre la versión que sustenta la pretensión del consumidor”, sentenció.

En el expediente figuran el informe de la rectificadora, de las casas de préstamos personales, el recibo de un subsidio reintegrable de la Mutual Policial, facturas de compras de repuestos e informes de Defensa de Consumidor de la Provincia. También constan declaraciones de testigos, tanto mecánicos como allegados. Estos últimos dieron cuenta del perjuicio económico que le causó el hecho.

Para el juez, hubo “elementos insoslayables" como la cercanía entre el arreglo y la rotura, y la falta de prueba de cambio de aceite. Remarcó que el mecánico está en mejores condiciones de probar que cambió el aceite, por lo que la carga recae sobre el profesional.

De esta manera, concluyó: ”por los argumentos expuestos y en base a la prueba producida en autos, encuentro al mecánico responsable objetivamente, conforme al contrato de consumo que lo ha unido con el dueño del vehículo, respecto de los desperfectos padecidos por los servicios de reparación en el motor del Chevrolet Zafira”.