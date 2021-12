Se acelera la vacunación refuerzo contra el Covid-19 en San Martín

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.12.2021

En varias localidades ya hay personas entre 48 y 51 años recibiendo la tercera dosis. El aumento de casos incrementa en ritmo en los vacunatorios.

Francisco Díaz de Azevedo | [email protected]

El coordinador de la Región 4 de Salud en el Departamento San Martín, Dr. Diego Brigalia, dialogó con este medio en estas horas ante la llegada de la tercera ola de covid 19 a la región.

Tras un marcado incremento de los casos - el domingo la región sumaba 150 activos y el lunes 225 - Brigalia se refirió a la vacunación, que acelera su ritmo, en cuanto a las dosis de refuerzo.

"La tercera ola se vino antes de lo esperado. Llegó en pleno verano, cuando la aguardábamos para el otoño. Antes de ayer teníamos 150 activos y ayer 215, aunque todos transitando la enfermedad en sus domicilios, con síntomas leves. Eso es importante porque prácticamente, salvo casos aislados, no hay internaciones en la región, es decir, prácticamente no tenemos camas ocupadas con pacientes covid".

En medio de la llegada de la tercera ola de coronavirus, las noticias en cuanto a vacunación son buenas. Se nota una aceleración en cuanto a las terceras dosis o dosis refuerzo para toda la población.

En ciudades como San Jorge, Sastre o El Trébol, está recibiendo el inoculante, el rango etario entre 48 y 51 años. "La vacunación se acelera cada vez más. Hay que esperar entre los 5 y 6 meses desde la segunda dosis a la tercera. Y si hay disponibilidad de vacunas en el efector, se realiza sin problemas. La provincia está provista de vacunas. La idea es acelerar y terminar con franjas etarias de 70 años para arriba que son de riesgo y eso está casi completo".

De las 17 localidades del departamento, ya 10 tienen contagios registrados.

Síntomas leves y pase sanitario

Brigalia resaltó que "la vacuna no impide el contagio y no viene a erradicar el virus sino a contrarrestarlo. El impacto de la vacuna es innegable. La sintomatología es leve y es verdaderamente visible. Lo notamos en las internaciones, que casi no tenemos, no hay sofocones sanitarios en los nosocomios y desde hace rato, no contamos con fallecimientos en la región".

El pase sanitario, impuesto en Santa Fe por decreto, también incentivó la vacunación de jóvenes que no se habían inscripto o no habían completado el esquema de vacunación.

"Si bien en el departamento siempre hay respuesta, El pase sanitario incrementó la vacunación. Había jóvenes que tenían una sola dosis o ninguna y ahora han llamado, se han puesto en contacto y se acercaron a vacunarse. Es llamativa la cantidad de vacunas solicitadas en estos días", informó Brigalia.