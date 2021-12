"Peaky Blinders": ya hay fecha y horario para el tráiler de la temporada 6

A través de su cuenta oficial en las redes sociales, la BBC compartió un video anunciando la fecha y horario exacto del estreno del primer tráiler de la temporada 6 de la aclamada serie Peaky Blinders. Según las imágenes en las que se ve a Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, disparando un arma de fuego al aire, la presentación será el 1° de enero de 2022 a las 18:00, hora de Gran Bretaña.

Hace pocos días también se había publicado un breve clip donde se ve al personaje interpretado por Sophie Rundle (Ada), hablando con Tommy, en ese momento ella le dice: “Mira bien, Tommy, porque uno de los dos no va a estar aquí por mucho tiempo”. Esta sería una pista acerca del futuro que tendrá el protagonista de esta historia. Esta nueva temporada de Peaky Blinders trae muchas dudas para sus seguidores, como por ejemplo que sucederá con el personaje de Polly Gray, que realizaba la actriz Helen McCrory (fallecida en abril de 2021).

El guionista Steven Knight ha dicho que esta nueva puesta en escena traerá una desgracia para la familia Shelby, el también confirmo que el cierre de esta historia estaría siendo planeado como un largometraje. Es así como este drama británico basado en esa banda criminal que existió en Birmingham en la década de 1920 tendrá presencia también en la pantalla grande.

⁣By order of the #PeakyBlinders, you have a very important appointment on New Year’s Day. ⁣⁣ pic.twitter.com/V7sLzespvN