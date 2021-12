https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tantas horas sin luz, no solo dejó malos ratos. También fue una oportunidad única para registrar paisajes pocas veces vistos.

En plena oscuridad Increíbles imágenes de una fotógrafa de Elortondo ilustraron el cielo minado de estrellas

Este lunes, una gran cantidad de localidades de los departamentos Caseros y General López quedaron a oscuras, luego de un incendio en la estación transformadora de Casilda. El corte del suministro, se dio desde las 19:30 horas y recién comenzó a normalizarse en gran parte de las zonas afectadas, ni bien entrada la madrugada del martes.

Todo ese lapso de tiempo a oscuras (entre cuatro y seis horas en la mayoría de los lugares), fue la oportunidad para que muchos aficionados y algunos profesionales, registraran con sus celulares o cámaras de foto, el cielo minado de estrellas. Así lo hizo por ejemplo una fotógrafa oriunda de la localidad de Elortondo, Magalí Carlucci, quién compartió sus registros en las redes sociales y recibió las felicitaciones de muchos vecinos.

Consultada por El Litoral, la profesional contó que todo surgió de improvisto. “Cuando se cortó la luz estaba en el patio, tipo 20 horas, en la hamaca paraguaya. Me quedé dormida, sin batería en el celular”, dijo. “Cuando me desperté, estaba aburrida. Me acordé que tenía la cámara de fotos cargada, así que la agarré y me puse a practicar porque nunca había hecho registros así nocturnos”, recordó.

Magalí, explicó que la particularidad en este caso de las fotos nocturnas de paisajes urbanos, es que siempre están las luces de la calle y no salen las estrellas en su esplendor. “Para lograr registros así, tenés que irte a algún campo, lejos del pueblo”, sostuvo. “Así que empecé a improvisar hasta que encontré la configuración correcta en la cámara, en modo manual. Al principio no veía nada, incluso la única luz que había era la de un vecino con su celular y una persona que vive en frente que tenía las velas y ventana abierta. Las bajé a la computadora y cuando las vi me quería morir por el resultado”, remarcó.