La momia del faraón egipcio Amenhotep I es digitalmente "desenvuelta" por primera vez

Científicos egipcios han desenvuelto digitalmente los restos momificados del faraón Amenhotep I, revelando detalles tentadores sobre la vida y muerte del rey egipcio por primera vez desde que se descubrió la momia en 1881.

Decorada con guirnaldas de flores y una seductora máscara facial de madera, la momia era tan frágil que los arqueólogos nunca se habían atrevido a exponer los restos, lo que la convirtió en la única momia egipcia real encontrada en los siglos XIX y XX que aún no había abierto al estudio.

Utilizando técnicas digitales no invasivas, los científicos egipcios han utilizado la tomografía computarizada (TC) tridimensional para desenvolver a la momia de 3.500 años y estudiar su contenido.

“Desenvolviendo digitalmente… la momia y ‘despegando’ sus capas virtuales, la máscara facial, las vendas y la momia misma, podríamos estudiar este faraón bien conservado con un detalle sin precedentes“, dijo el Dr. Sahar Saleem, profesor de radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo y radiólogo del Egyptian Mummy Project, en un comunicado de prensa.

