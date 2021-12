Línea directa: "saludo de fin de año", "calendario anual" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.12.2021 - Última actualización - 15:50

15:49

Agresiones que no suman

VICTORIA DE BARRIO SUR

"Vi un intercambio entre el señor Bayugar del Sadop y el señor Sagardía de Jerárquicos. Yo no sé quién tiene razón, porque no soy entendida en la materia, pero me asusta el nivel de violencia con el que discutían. Me asombra porque son dos personas importantes en la educación de niños y jóvenes; entonces cómo puede ser que no puedan discutir sin agresiones personales, abusando de determinados adjetivos. Me parece lamentable esto, más allá del contenido. Reitero, no sé quién de los dos tiene razón; pero los repudio a ambos. Gracias por este espacio de opinión".

****

Saludo de fin de año

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Quiero saludar al señor intendente, Emilio Jatón, deseándole felices fiestas y un muy buen año 2022. Reconozco y agradezco todo lo que hace por las mascotas. Y frente a las quejas de algunos vecinos, pido que consideren que esta gestión municipal recibió una ciudad hecha pedazos, después de 12 años de gobierno radical. Algunas calles se habían vuelto intransitables. Bueno, esos son mis deseos y también para toda la gente de Línea Directa: que tengan felices fiestas y un excelente año 2022, por todo el servicio que prestan a la comunidad. Muchas gracias".

****

Calendario anual

UNA LECTORA

"Soy una lectora jubilada que compra el diario siempre y quería saber si este año sacarán el calendario anual. Me resulta muy útil. Gracias y felices fiestas".

N. DE R.: Sale con las ediciones matutina y vespertina del 31/12.

****

Llegan cartas

Como ganado vacuno

PABLO HERNÁN FIEGL

Y sí. Colmaremos la Costa y muchos centros turísticos del país. Desesperados por un encierro que nos impusieron de modo insensato, único en el mundo. Por una cuestión instintiva de buscar libertad, muchos nos vamos de vacaciones, aun pagando precios descomunales, gastando más de lo que podemos. Está casi todo reservado y muchos se han aprovechado, como suele suceder en nuestro país, y cobran en dólares casitas que valen mucho menos que la mitad. Ante la alta demanda, los precios suben.

Sin embargo, la inmensa mayoría no puede irse de vacaciones.

Vivimos en un país donde una familia tipo necesita 70.000 pesos para vivir. Y el sueldo promedio es de 45.000. O sea son muchos los pobres. Son muchos, la inmensa mayoría los que mirarán por la tele cómo los demás veranean y las playas se llenan. Se dirá que la Argentina se recuperó. Pero no. Que veraneen 10 millones de argentinos no implica que estemos bien. Con este engaño muchos años el kirchnerismo nos hizo creer que vivimos una década hermosa.

La realidad es que la mayoría no veranea.

Para quienes conocemos los barrios pobres y los asentamientos, sabemos que muchos chiquitos y grandes para esquivar al calor meterán sus cuerpos en arroyos, lagunas y ríos contaminados.

Esto es así, mientras algunos se quejan del frío de los mares argentinos y pueden irse a los mares cálidos de Brasil, otros se meten en aguas llenas de mierda, representando un grave problema para su salud.

La desigualdad que existe entre unos y otros es desesperante. Muchos subiremos fotos veraneando en las redes. Otros no podrán. Y esos otros son la mayoría.

Muchos han perdido sus trabajos, otros directamente se han fundido, 118.000 personas se fueron al cielo y gran parte de ellos por corrupción, por alinearse Argentina con Rusia y China, por vacunaciones vip y despreciar millones de vacunas norteamericanas, que hubieran salvado miles de vidas.

Y no es que los que nos vamos de vacaciones lo merecemos y los demás no. Hay muchos argentinos que se rompen el lomo trabajando y apenas ganan 50 mil pesos. Estos no pueden irse a ningún lado. Su gracia es que puedan comer en enero. Pero hay un sector que sí no se merece nada. Y son los que cobran planes sociales hace más de diez años. Esto ya es vagancia. Y lo loco es que muchos de estos vagos podrán irse de vacaciones porque entre planes y changas pueden hacerlo.

¡Damos pena! Gastaremos dólares como unos idiotas. Pagaremos el triple de lo que realmente sale. Somos vacas. Somos el ganado que vive sin pensar. Esta porquería ha votado el pueblo argentino y mansamente seguiremos el rumbo de un pastor demente que nos llevó a la degradación moral e intelectual.

Volveremos de las vacaciones bronceados y subiremos fotos con caras de felicidad a las redes sociales. Pero en el fondo yo sé que damos lástima porque como sociedad jamás podemos permitir que exista tanta pobreza, tantos chicos que comen salteado, tantos chicos que hayan dejado la escuela. ¿Ésta es la democracia de Alfonsín? No. Esto es populismo, adoctrinamiento, corrupción, cinismo, falta de educación y por sobre todas las cosas fanatismo.

Volveremos la mayoría secos de las vacaciones, pero creyéndonos libres, más relajados, cuando en realidad no somos ni libres ni vamos a estar relajados, ya que se vienen años difíciles, donde otra vez una mitad sostiene a otra mitad, donde salir a la calle es peligroso, donde la inflación ya hizo estragos y lo va a seguir haciendo. Y es así que nos morimos. Es así que se va la vida en la Argentina en los años 2000/2022.

No encuentro diferencia entre una vaca y muchos de nosotros. Y lo que justamente no nos diferencia de las vacas es la inteligencia. Nosotros nos matamos entre nosotros y las vacas no. Las vacas no viven de la apariencia. Y no destruyen al medio ambiente. Y como dice la canción para niños: "Las vacas nos dan la leche y el dulce de leche". Nosotros no damos nada realmente importante.