Martes 28.12.2021

16:05

Los opositores festejaron su supuesto éxito, pero lo que no analizaron -y no aprenden- es que con los que gobiernan (ya sean justicialistas o K), no se negocia, porque siempre te joden, es su ADN. Los que ganaron son los oficialistas.

En la escuela primaria y en la secundaria estudiamos mucho sobre el conflicto entre unitarios y federales, pero poco leímos la Constitución Nacional, que concretamente dice que las provincias son autónomas. Por favor, ¡que verso! A través de los años y de las diversas formas de gobierno que tuvimos como Nación, esa autonomía se fue transformando en dependencia.

Estudiamos que el gobierno central, instalado en la ciudad de Buenos Aires -fundada doscientos treinta años antes de que en 1810 se constituyera la Primera Junta- y donde luego se instala el Supremo Gobierno de Buenos Aires, nombra representantes en cada provincia.

El Federalismo aflora desde las provincias del litoral y del norte. Es una respuesta al autoritarismo porteño, y con la presencia de Artigas, uruguayo que supo amalgamar las fuerzas de Uruguay, Entre Ríos, Corriente, Misiones, Córdoba y Santa Fe, se declara la Primer Independencia en abril de 1815, en Concepción del Uruguay y se autodefinen los Pueblos Libres y Federales en contra de España y de Buenos Aires.

Ante este acontecimiento, Buenos Aires mueve sus influencias y se reúnen los congresales en Tucumán en 1816, pero las provincias del litoral no mandan representantes. Sin embargo, los porteños logran que se oficialice la Declaración de la Independencia de 1816.

El Supremo Gobierno de Buenos Aires junto a los portugueses retiran de la lucha al esclarecido federalista José G. Artigas.

Continúan las Guerras Intestinas entre los líderes provinciales; Unitarios contra Federales y a la inversa, Federales contra Unitarios. La provincia de Santa Fe, con el liderazgo de Estanislao López, luchó a favor del Federalismo; pero en esa época había un respeto a Rosas, gobernador de Buenos Aires, quien se decía federal y pero era el unitario número uno. Así lo demuestra cuando se llega a la conformación de la Constitución Nacional de 1853 y la provincia de Buenos Aires no se integra a la misma. En la ciudad de Santa Fe se firma la Constitución Nacional estableciendo la nueva capital de la Confederación Argentina en la ciudad de Paraná. Sólo después de derrocado Rosas, en 1960, la provincia de Buenos Aires se incorpora y lo hace con condiciones que demuestran su afinidad con el concepto del unitarismo.

Hoy puedo conjeturar que el actual gobierno es unitario, por concepción y por prosapia. Hace unos días el gobierno, pone a consideración del Congreso Nacional el Presupuesto Nacional 2022. Supuestamente por una impericia del oficialismo, consistente en no utilizar la lógica republicana de escuchar a la oposición, ésta deja caer el Presupuesto 2022.

Los opositores festejaron su supuesto éxito, pero lo que no analizaron -y no aprenden- es que con los que gobiernan (ya sean justicialistas o K), no se negocia, porque siempre te joden, es su ADN. Los que ganaron son los oficialistas. ¿Por qué? Porque el gobierno deberá trabajar durante 2022 con el Presupuesto 2021 y lo debe hacer a través de DNU, o sea, solamente un ciudadano, que es el presidente, va a manejar con total discrecionalidad los Fondos de la Nación Argentina... Si esto no es unitarismo, ¿cómo debemos definir la actual situación?

Los gobernadores autónomos deberán ir de rodillas a Capital Federal -sede del Ejecutivo, del Legislativo y de la Justicia-, a peregrinar por una moneda.

Sigamos fingiendo que somos Federales.

Somos Federales por lo escrito en la Constitución, somos Unitarios por los Impuestos Nacionales. Por definición, somos un País Presidencialista Unitario. Así nos va. La Patria duele.

