https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.12.2021 - Última actualización - 16:23

16:08

Plan plurianual, Consejo de la Magistratura, Hidrocarburos, Desarrollo Agroindustrial, Compre Argentino, Electromovilidad e Industria Automotriz, en la agenda.

Sesiones extraordinarias El gobierno argentino prepara el temario para el "Congreso de Verano" Plan plurianual, Consejo de la Magistratura, Hidrocarburos, Desarrollo Agroindustrial, Compre Argentino, Electromovilidad e Industria Automotriz, en la agenda. Plan plurianual, Consejo de la Magistratura, Hidrocarburos, Desarrollo Agroindustrial, Compre Argentino, Electromovilidad e Industria Automotriz, en la agenda.

El Gobierno Nacional prepara el temario de leyes que incluirá en la convocatoria a sesiones extraordinarias que realizará para que el Congreso se pueda reunir durante los meses de verano.



Hasta el 31 de diciembre rige la prórroga de las sesiones ordinarias dictada por el presidente Alberto Fernández, que ahora tiene previsto convocar a extraordinarias para extender el período legislativo.



Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo y finalizan el 30 de noviembre. Durante diciembre el Congreso funcionó con una prórroga de las ordinarias, momento en que los legisladores pueden tener un temario a elección, más allá de las leyes que manda el Poder Ejecutivo.



Ahora, el Gobierno decidió convocar a extraordinarias, lo que implica que el PEN será el que defina la lista de proyectos que podrá tratar el Parlamento.



Entre esas iniciativas se encuentra el anunciado plan plurianual que buscará avanzar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Fernández había dicho que lo iba a presentar durante los primeros días de diciembre, pero la idea se fue postergando y por el momento no estaba previsto que el envío al Congreso se produjera en los próximos días, por lo que se lo aguarda durante el verano.



"En algún momento del verano. Vamos a convocar a extraordinarias, esto ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022″, afirmó la vocera presidencial Gabriela Cerruti días atrás.



Si bien no hay precisiones sobre la fecha, podría ser después de la primera quincena de enero, o directamente en febrero. Otro de los temas que está pendiente de tratamiento y que deberá ser analizado en los primeros meses de 2022 es la reforma del Consejo de la Magistratura.



Días atrás, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la actual composición del órgano que se encarga de selección, castigar y remover jueces, y también le encomendó al Congreso dictar otra ley, algo que pone ese tema entre los pendientes del año próximo.



Además, podrían ingresar en el temario oficial la Ley de Hidrocarburos, la de Desarrollo Agroindustrial, la de Compre Argentino, de Electromovilidad y la de Industria Automotriz.





Consejo de la Magistratura



Integrantes del Consejo de la Magistratura votaron este lunes por unanimidad un pedido para que el Poder Ejecutivo incluya en el temario de extraordinarias, el proyecto de reforma de ese organismo.



Lo hicieron en un intento por cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 -hoy vigente- que le dio preponderancia a los representantes políticos en los procesos para nominar o destituir jueces, en contradicción con lo que ordena la reforma constitucional de 1994.



El máximo tribunal de justicia dispuso en su sentencia que hasta el 16 de abril esté vigente la nueva integración del cuerpo. De no mediar una nueva norma, el Consejo de la Magistratura debería volver a tener 20 miembros y no 13, como sucede en la actualidad.



La reforma "inconstitucional" de 2006 fue impulsada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Hoy el oficialismo no ha tenido mayorías especiales para definir claves estratégicas de la política cristinista en materia de reforma judicial. Ahora con menor peso relativo en el Congreso, el capítulo institucional abre interrogantes incluso en el propio futuro personal de la vicepresidenta.

Bienes Personales en el Senado

El Senado se reunirá el próximo miércoles para tener una última sesión durante 2021 y llevar al recinto la ley de Bienes Personales que volvió con cambios desde Diputados.

En la sesión, la vicepresidenta Cristina Kirchner volverá a reunir a los senadores para un último debate antes de las fiestas de Fin de Año. El tema central en la ocasión será el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes personales que la semana pasada aprobó con cambios la Cámara de Diputados.

La iniciativa -presentada por el Frente de Todos- había sido aprobada por la Cámara alta por unanimidad meses atrás, pero luego el oficialismo lo dejó en stand by en Diputados y este fin de año resurgió por un reclamo de Juntos por el Cambio.

Durante el inicio de la sesión en la que se cayó el Presupuesto 2022, la oposición forzó la discusión de Bienes personales, para que se elevara en una ley aparte el mínimo no imponible de los actuales 2 millones de pesos a 6.

El martes pasado, el Frente de Todos logró introducirle una modificación para que suba la alícuota de 1,25 a 1,5 por ciento para quienes tengan declarados bienes por más de 100 millones de pesos.

Esa proyecto se aprobó con una diferencias mínima en Diputados y es el que ahora llegará al Senado para ser discutido. Por ser cámara de origen, los senadores podrán aprobar el texto nuevo o insistir con el inicial, aunque para eso deberán reunir los dos tercios de los votos.

El Frente de Todos, ahora sin mayoría, buscaba por estas horas asegurarse el respaldo de algunos aliados provinciales para avanzar con el proyecto y cerrar el año con una victoria, luego de la dura derrota que significó el rechazo del Presupuesto 2022.