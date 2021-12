Benjamín Vicuña le habría revelado a Wanda Nara la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta versión es totalmente contraria a la contada por Wanda Nara en la entrevista con Susana Giménez, sin embargo, Carlos Monti lo aseguró al aire.

Las noticias sobre el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parecen no tener final. Es que ahora, cuando parecía que todo estaba en paz, surgió una nueva y polémica versión sobre la manera en la que la mediática se habría enterado que el futbolista la estaba engañando con la actriz.

"Hay un rumor muy feo", anticipó Carlos Monti en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9.30), ciclo que se encuentra conduciendo por esta semana durante las vacaciones del Pollo Álvarez y Sandra Borghi, quienes habitualmente están al frente del programa.

"El rumor dice que en realidad Wanda se enteró de la historia con la China por...", siguió el histórico periodista de espectáculos, haciendo un silencio cargado de misterio. Y sumó: "Lo voy a decir en condicional: por algún llamado que habría recibido de (Benjamín) Vicuña".

"A mí me cuesta creer que Vicuña haya levantado el teléfono y buscado el teléfono de Wanda para decirle 'che, fijate, porque tu marido está con mi ex'. A mí me cuesta creerlo, pero está circulando ese rumor", reforzó Monti, quien no titubeó ni un segundo al brindar la información.

Esta versión es totalmente contraria a la contada por Wanda Nara, pero eso no le quita veracidad, por supuesto. Sobre todo si se tiene en cuenta que la mediática fue quien tiempo atrás reconoció que, aunque en otro contexto, dialogó en privado con Benjamín Vicuña en medio del escándalo.

Según ella, tuvo una charla con el chileno en la que habló de la China pero no antes de que explotara la polémica sino luego de haberse enterado de la infidelidad de Icardi. Y allí él le habría dicho barbaridades sobre la ex Casi Ángeles, algo que se encargó de desmentir pero que trascendió en un principio.

El 23 de noviembre, poco más de un mes después de que Wanda Nara haya confirmado su separación -finalmente temporal- de Mauro Icardi, se vio la entrevista que la mediática le concedió a Susana Giménez para hablar sobre el escándalo.

La conductora viajó hasta París para realizarle un reportaje a la figura de la farándula argentina y allí, entre otras cosas, ella le contó cómo fue que descubrió el affaire del futbolista con la China Suárez.

"Estábamos en un campo con las nenas andando a caballo. Una chica que nos organiza las fiestas me pidió una foto, yo sabía que había unas en el teléfono de Mauro, y cuando busqué, vi pantallazos de una conversación con una mujer muy famosa que todos ya saben", afirmó Wanda, dando una versión totalmente a diferente a la contada recientemente por Carlos Monti.

Y agregó: "Lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca y la ira, así que puse la historia (por el mensaje en el que trató de 'zorra' a la actriz. Yo no era amiga de la China Suárez. Tenía una relación cordial y a partir de lo que vi mi enojo quizás tuvo una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Pero después vi que con ella no tenía nada".