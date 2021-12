Según Carmen Barbieri, Nicole Neumann "Ya está embarazada" de José Manuel Urcera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esto sucede después de que Nicole desmintiera la información que compartió Luis Ventura semanas atrás, cuando aseguró que fue vista con Urcera en Miami en un centro de fertilidad.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera pudieron consolidar su relación amorosa en el 2021, a tal punto en el que la famosa ha hablado sobre la posibilidad de agrandar la familia a su lado y según la data compartida por Carmen Barbieri su compañera de jurado en "Los 8 Escalones del Millón" (El Trece), esto estaría pasando ya.

En medio de la conversación que tenían Pampito y Estefi Berardi sobre la celebración que tuvieron Antonella Roccuzzo y Lionel Messi hace poco, Carmen Barbieri lanzó sin filtros: "Alguien me dijo antes de entrar al canal que Nicole Neumann ya está embarazada. ¿Es verdad esto? Que estaría embarazada...".

Los panelistas continuaron revelando detalles sobre la fiesta de los Messi, pero luego Pampito recordó que ahí fue donde se habló por primera vez sobre las ganas de Neumann de ser madre nuevamente y Carmen cerró la idea con estas palabras: "Yo la voy a ver dentro de un mes en el jurado de 'Los 8 Escalones del Millón', ¿Y si la veo con pancita? Me muero de amor".

Cuando se conoció la noticia del embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, "A la Tarde" (América TV) fue en búsqueda de la palabra de Nicole Neumann, quien se mostró sorprendida: "Ah no sabía, me estaría enterando por ustedes... Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Yo no estoy enterada, me estoy enterando ahora de la noticia”.

El cronista no tardó en pedirle algún consejo de maternidad para Viciconte, quien está en la dulce espera de su primer bebé: "¿Consejo? Consejos les doy a mis amiga, a Mica no... Cada uno tiene que vivir la maternidad a su manera, para eso no hay ninguno librito, cada una como puede. No es fácil, es mucha responsabilidad criar un hijo, inculcarle valores, todo eso, y por lo menos para mí fue así".

Días después en un móvil para "Intrusos" (América TV), Nicole fue completamente honesta sobre el nuevo integrante de la familia de sus hijas: "Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro". Luego, la modelo dejó abierta la posibilidad de ser madre con Urcera, ya que las ganas que tienen sus hijos de tener un hermano por su lado no cesaron con la noticia de Luca.