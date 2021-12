Jorge Lanata se casará por iglesia con con Elba Marcovecchio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.12.2021 - Última actualización - 19:46

19:43

El periodista dio detalles de cómo será el festejo íntimo tras el paso por el altar.

Jorge Lanata le propuso casamiento por iglesia a Elba Marcovecchio, la abogada con la cual quiere compartir el resto de su vida. Así lo confirmó a la Revista Caras, donde también dio algunos detalles de cómo será el festejo.



El periodista indicó que la boda será en abril, por lo que todavía quedan varios meses para la organización. Tras la ceremonia religiosa, harán una cena íntima donde sólo estarán invitadas 50 personas.

En noviembre del año pasado, Lanata se había mostrado prudente a la hora de referirse a su romance, ya que aseguró que si daba información abría una puerta que luego no iba a poder cerrar.



Elba Marcovecchio es oriunda de la ciudad de La Plata. En 1998 se recibió de abogada, profesión que ejerce desde ese entonces y gracias a la cual conoció a Jorge Lanata, con quien se casará por iglesia. Tiene 43 años, es viuda y madre de dos niños, Valentino y Allegra.



“¿Qué es lo que me enamoró de Jorge? Porque yo no le digo Lanata, le digo Jorge. Una de las cosas que más me enamoran de él es la capacidad que tiene para sorprender. Es muy empático, no solo conmigo, en general. Jorge tiene una capacidad de entender al otro que muy pocas personas la tienen. Esas cosas me sorprenden. Tiene una capacidad de comprender, de construir... es alguien totalmente constructivo”, contó en una entrevista.