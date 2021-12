Investigadores suizos detectaron un músculo hasta ahora desconocido en la mandíbula humana

Los autores de la investigación, pertenecientes a la Universidad de Basilea, Suiza, descubrieron una sección de los músculos de la mandíbula y describieron algunos de sus detalles por primera vez en la historia de la ciencia.

Si colocas tus dedos detrás de tus mejillas y presionas tus dientes podrás sentir una tensión muscular, que es descrita por la literatura anatómica tradicional como el compuesto de una parte superficial y una profunda.

Human anatomy still has a few surprises in store for us: researchers at the University of Basel have discovered a previously overlooked section of our jaw muscles and described this layer in detail for the first time. https://t.co/soNFAiKDff