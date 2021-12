Silvina Batakis: "En el Consenso Fiscal no hay ningún aumento de impuestos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior explicó que las alícuotas máximas establecidas son las que están vigentes desde 2019. Sobre el Impuesto a la Herencia dijo que solo se habilitó la discusión.

- ¿Qué firmaron el lunes 23 gobernadores con el gobierno nacional?

- No fueron 23 gobernadores porque La Pampa y San Luis no tenían necesidad de hacerlo porque no habían firmado el de 2017. La única jurisdicción que no firmó fue la Ciudad de Buenos Aires. Este Consenso Fiscal tiene varios capítulos que fuimos construyendo con las provincias que el Jefe de Gabinete destacó en el acto, cuando dijo que estas son las cosas buenas que tiene la política, donde aún con diferencias, se logra llegar a un acuerdo a través del diálogo y del consenso.

- ¿Este Consenso "corrige" al de 2017?

- Le hace modificaciones, sobre todo en cuestiones tributarias provinciales. Lo que hicimos es sostener las alícuotas que fueron fijadas por el macrismo para el año 2019 y que se ratificaron en los consensos de 2020 y 2021. La novedad es que el año que viene no va a ser necesario firmar uno nuevo porque quedaron establecidas las alícuotas de 2019. Destacamos es que este Consenso Fiscal le da estabilidad y seguridad jurídica no solamente a los fiscos provinciales, sino también a los contribuyentes y a las nuevas inversiones que pueden llegar a venir porque ya saben que las máximas alícuotas que pueden cobrarles es la que se establecieron ayer. No hay aumento de impuestos porque son las mismas que estuvieron vigentes los últimos tres años. Esto no quiere decir que las provincias puedan bajar las alícuotas o que aquellas que tienen una baja alícuota puedan llevarla al máximo. Pero es una facultad de las provincias.

-Que no puedan aumentar alícuotas no quiere decir que no haya actualización por inflación en los montos a pagar.

-En realidad las bases imponibles pueden ir modificándose porque pueden reflejar algo de inflación. Por ejemplo, con el impuesto automotor, la base imponible que nosotros establecimos dentro del Consenso debe ser la que produzcan la Dirección Nacional de Automotores u otras fuentes fiables o que estén actualizadas. Pero las alícuotas son las que están establecidas en el Consenso.

- Lo mismo para los inmobiliarios rural y urbano, si las provincias actualizan las valuaciones fiscales.

- Si. Te agrego que hay un capítulo dentro del Consenso Fiscal en donde también nos pusimos de acuerdo en consensuar una ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (OFEVI), que realiza valuaciones inmobiliarias. Ese organismo lo que va a hacer es establecer metodologías para poder tener valuaciones inmobiliarias que sean acordes con la realidad que tiene Argentina. Hay provincias que tienen valuaciones muy bajas, que hace años no se actualizan y de alguna forma distorsiona y genera muchas inequidades entre los contribuyentes.

- En el caso de Santa Fe, muchas veces se aumentaba la alícuota pero no la valuación fiscal para evitar el impuesto a los Bienes Personales.

- Pero termina siendo perjudicial para las provincias porque el impuesto a los Bienes Personales se coparticipa. Además, los impuestos patrimoniales son los más progresivos y hacen que la estructura tributaria sea más justa y equitativa.

-Más allá que con este Consenso Fiscal no van a poder aumentarse alícuotas, respecto de Ingresos Brutos muchas veces se lo señala como un impuesto distorsivo, que afecta la producción. ¿Se habló algo al respecto?

-No lo hablamos en esta ocasión, pero es una discusión que suele darse y la verdad es que uno tiene formas de lograr que este impuesto sea más pro productivo, en el sentido de que los primeros eslabones de la cadena sean los que mayor carga impositiva tengan y los finales menos, para minimizar el efecto cascada. Pero es el impuesto más eficaz que tienen las provincias.

-Una de las discusiones que instaló este Consenso Fiscal es el del Impuesto a la Herencia ¿Qué dice sobre el tema?

-Básicamente tiene que ver con que los impuestos patrimoniales son los que le aportan progresividad a toda la estructura tributaria. Los países más desarrollados del mundo y los que quieren transitar este camino, establecen estructuras tributarias que son progresivas, donde aportan más quienes más patrimonio tienen. En ese sentido, los países federales, de los que hay una veintena en el mundo, tienen una complejidad distinta porque las competencias tributarias se tienen que distribuir entre tres fiscos: nacional, provinciales y municipales. En las estructuras tributarias de los países europeos, los impuestos patrimoniales tienen un peso muy importante. En lo que nos pusimos de acuerdo es en analizar ese impuesto, nada más. Esto no quiere decir que las provincias estén obligadas a cobrarlo ni que nosotros desde el gobierno nacional vamos a imponerlo. Pero si darnos la posibilidad de conocerlo, estudiarlo, debatirlo, de analizar cómo funciona en la provincia de Buenos Aires, de analizar otros casos de otros países y ver la posibilidad de tener una estructura progresiva.

-Hay un ítem en el Consenso Fiscal firmado el lunes que es el vinculado al endeudamiento que puedan tomar las provincias.

-Insistimos con que las provincias no deben endeudarse en dólares porque Argentina recauda y paga en pesos. Pusimos como excepción algún crédito de un organismo multilateral o el aumento del stock de intereses a partir de la reestructuración de una deuda en dólares.

-También el Consenso Fiscal tiene una causa vinculada con la cuestión de la responsabilidad fiscal, que cíclicamente aparece, y la cuestión de los juicios cruzados entre Nación y Provincias.

-La Ley de Responsabilidad Fiscal ha tenido modificaciones y en estos dos años de pandemia hubo como una flexibilización hacia los fiscos provinciales. Lo que hicimos fue volver a las exigencias pre pandemia para que podamos entre todos construir ese sendero de responsabilidad y sustentabilidad fiscal. Uno de los puntos tiene que ver con que deuda solo pueda ser tomada para financiar obra pública y no gastos corrientes. También que los servicios que genere ese endeudamiento no pueda superar un ratio determinado respecto de los ingresos propios de la provincia. Sobre los juicios, para darle estabilidad jurídica a las provincias, a los inversores, al sector privado, acordamos que no se inicien nuevos el año que viene contra el gobierno nacional y que los que estuvieran iniciados se suspendan por un año, no que los abandonen.

-¿Por qué mientras los gobernadores dicen que este Consenso Fiscal le devuelve la autonomía a las provincias dirigentes de la oposición como Luis Juez dicen que "es una mentira y que implica darle una ametralladora a los gobernadores para que salgan a matar a los contribuyentes"?

--Hay muchos políticos que siguen en campaña y tenemos que pensar en la gente. Invito a que al menos lean lo que firmamos con las provincias porque las alícuotas que se establecen como máximos son las mismas que estuvieron vigentes los tres últimos años. No hay una propuesta de aumentar impuestos. Y devuelve autonomía porque el año que viene no se va a necesitar firmar un nuevo consenso, como los dos años anteriores.

-¿Por cree que no firmó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

-Yo me enteré a través de los medios que no iban a firmar. Nosotros le enviamos alguna de los borradores. Pero entiendo que tiene que ver con que todavía están en un modo campaña que ya sería tiempo de abandonar y para mostrase opositor a todo lo que haga el gobierno. Por eso celebro la buena voluntad de todas las provincias, sobre toda las que no son oficialistas, porque la recepción fue muy buena y los aportes que hicieron también. La verdad es que esperábamos un poco más del gobierno de la ciudad.