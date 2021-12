https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El calor no afloja: la máxima llegaría a los 40° en la ciudad Santa Fe

Con humo y visibilidad difusa, la mínima es de 22°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante la jornada. Mirá la temperatura de la última semana de 2021.

La ciudad de Santa Fe se presenta este miércoles con cielo algo despejado y una temperatura de 27° aproximadamente a las 6:30 horas. Se registra un viento este a 5 km, con una humedad del 59%, visibilidad aproximada de 12 kilómetros y presión de 1008 hPa. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no hay probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. En cuanto a la temperatura, se pronostica que llegue a una máxima de 40°, descendiendo hasta los 32° en horas de la noche. Tenés que leer El SMN anticipa máximas entre 35 y 40 grados en casi todo el país hasta el lunes próximo Pronóstico extendido de la última semana del 2021 Luego, para el jueves, se pronostica un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 21° y la máxima de 36°. Después, para el próximo viernes de la cena de año nuevo se espera un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día. La mínima será de 24° y la máxima de 38°. Finalmente, el sábado 1° de enero se esperan tormentas aisladas en horas de la mañana, pasando a un cielo parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 21° y la máxima de 39°.

