Ahora en zona sur Investigan nuevo ataque a tiros contra gremio gastronómico en Rosario

Por Carlos Retamal

En la madrugada de este miércoles 29 de diciembre se produjo un nuevo ataque a balazos contra instalaciones del gremio gastronómico. Esta vez el blanco elegido fue la sede ubicada en la zona sur de Rosario. Es el segundo ataque en menos de 96 horas. Los investigadores hallaron en el lugar una nota en la que se menciona a un ex barrabrava de Newell’s.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que el ataque se produjo en el local que la Unión de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) posee en bulevar Oroño al 6000, donde hay consultorios médicos, un espacio de capacitación, gimnasio y oficinas.

En el frente del local, que cuenta con cámaras de seguridad, quedaron marcados al menos cinco impactos de bala. Y en la vereda, personal policial levantó más de 10 vainas servidas y7 una nota que decía: “Matías Pera, tiburón blanco, no te metas donde no te corresponde. La próxima va a ser peor”.

El escrito hacía mención a un hombre que durante varios años estuvo vinculado a la barra brava de Newell’s Old Boys y a principios de 2019 fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el ataque contra quien fuera jefe de la barra brava, Diego ‘Panadero’ Ochoa, ocurrido en 2010; el ataque a balazos contra el frente del bar Don Nadie, ubicado en barrio Fisherton, cometido en octubre del año 2017, y por amenazar a personal de seguridad privada del boliche Yamper, ubicado en la zona sudoeste (en 2013).

En el ataque sufrido el domingo contra la sede de Uthgra ubicada en calle Presidente Roca al 1000, donde varios proyectiles impactaron y perforaron el blindex del frente, los pesquisas también habían hallado un escrito intimidatorio en el que se mencionaba a Pera.

En este caso, el mensaje decía “Díganle a Matías Pera que no se meta donde no se tiene que meter porque si sigue, se va a poner peor. No mande en cana como lo mandaste a ‘Cachorra’ “.

Por Cachorra se infiere que los atacantes se referían a Jonatan Creciente, quien estuvo junto a Pera en el intento de desbancar del frente de la barra brava de Newell’s a Ochoa, en un hecho que se conoció como ‘la entangada’, ya que el por entonces mandamás del para avalanchas leproso fue atacado, golpeado y dejado en calzoncillos en las escaleras del estadio conocido como Coloso del Parque.

Tiempo después, ambos se distanciaron y Cachorra terminó siendo condenado por atentar contra la vida de Matías Pera.