Tras quedar eliminada de Masterchef, no quieren de vuelta a Juariu en Bendita

Miércoles 29.12.2011

Sus ex compañeros, Horacio Pagani y Gabriel Cartañá, fueron muy duros con la influencer

El último domingo, Juariu tuvo una noche complicada en Masterchef Celebrity y su mala performance la hizo quedar eliminada del reality. “Estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, sin relleno los fritos, calabaza inexistente, poco sabor, setenta minutos...”, fue la despiadada crítica que le hizo Donato De Santis sobre los ravioles que elaboró. Luego, en medio de un desconsolado llanto, la influencer se despidió del certamen. “Quería tanto estar acá que me duele irme, por eso me pongo así...parezco una estúpida. Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido”, había dicho.

Lo cierto es que la influencer había abandonado su trabajo como panelista en Bendita para poder participar en el certamen de Telefe, lo que provocó algunos enojos de sus compañeros, En este sentido, después de conocer su eliminación, Horacio Pagani y el psicólogo Gabriel Cartañá fueron muy contundentes a la hora de responder sobre la posibilidad de que Juariu vuelva al programa de El Nueve.

“¿A vos te parece mal que se haya ido Juariu?”, le preguntó Claudio Pérez, el conductor que está reemplazando a Beto Casella, al periodista. “A mí me parece que está guionado y mal actuado. Hizo un esfuerzo sobrenatural para hacer que lloraba esa pobre piba que laburó acá con nosotros”, respondió Pagani. A lo que Cartañá sumó: “Estoy totalmente decepcionado de Juariu. Estuvo ahí (en Masterchef) dos meses. Acá estuvo casi un año y no lloró ni una cuarta parte cuando se fue de acá. ¿Qué pasó con ese llanto? ¿Por qué de acá no llorás y de Masterchef sí?”.

En ese momento, Pérez le consultó a Horacio: ¿Tiene la puerta abierta Juariu otra vez acá?”. “No, el que se va de acá no vuelve más”, fue la tajante respuesta. Y agregó: “En Masterchef hay repechaje, así que por ahí en una de esas le toca....”. Ante la indignación de sus compañeras por el destrato a Juariu, Pagani insistió: “¿Vos creíste esto, sinceramente?”, y cerró, divertido: “Tengo la preocupación de coincidir con el psicólogo, entonces me desdigo de todo lo que dije”.

Mientras se veía la eliminación de Vicky Braier - tal es su verdadero nombre -, los usuarios de las redes sociales de inmediato convirtieron en TT a la ahora ex participante y también compartieron distintos memes sobre la eliminación. Algunos, además, hicieron referencia al look que eligió para la gala del domingo. Ella, en tanto, se sumó y publicó algunos divertidos memes que le gustaron. Lo hizo desde su Tucumán natal, a donde viajó para celebrar la Navidad en familia.

Ella, por su parte, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje tras su eliminación. “Estar en Masterchef Celebrity fue un sueño. Me voy más que agradecida porque me divertí, me reencontré con la cocina y tuve la oportunidad de que me conozcan (y quieran) mucho más”, comenzó la influencer.

“Además, como siempre, pude contar aunque sea un poquito de mi querida Tucumán. Es hermoso trabajar en un programa tan exitoso, pero más hermoso es hacerlo con personas de la calidez, el talento y el profesionalismo de los que forman parte de la familia Masterchef Celebrity. Los quiero y todavía queda una revancha, así que voy a darlo todo, porque si de algo sé, es de revanchas”, concluyó Vicky.