Temporada de estrenos

The Crown, El Señor de los Anillos y Euphoria, entre las series más esperadas de 2022

Las plataformas desplegarán artillería pesada, con el regreso de títulos como Stranger Things y The Marvelous Mrs. Maisel, además del debut de la millonaria adaptación de Amazon Prime del mundo de Tolkien y la primera precuela de Game of Thrones.

Imelda Staunton como Isabel II en la quinta temporada de The Crown (Netflix) Crédito: Captura de pantalla

El mejor regreso de 2021 fue el de Succession, el mayor hito de las producciones no habladas en inglés fue El juego del calamar, y la gran miniserie del año fue Mare of Easttown. La temporada que viene comienza con la presión de repetir esos hitos, aunque cuenta con una ventaja: cierto reordenamiento en el calendario tras un periodo razonable en que las filmaciones han podido completarse bajo protocolos en pandemia. También aparece otro componente propio de la era actual: muchas series realizadas por plataformas de streaming ya tienen al menos asegurado un mes en que se estrenarán, marcando presencia entre enero y fines de año y permitiendo que la competencia pueda distribuirse a lo largo de los 12 meses. A las puertas del inicio de 2022, aquí un repaso por los pesos pesados que llegarán a la pantalla: Euphoria 2 (HBO Max) La serie que le dio el primer Emmy de su carrera a Zendaya vuelve el domingo de 9 de enero a HBO (y HBO Max), tras calmar parcialmente la ansiedad de sus fans con el debut de dos capítulos especiales hace un año. Vibrante y psicodélica, la ficción continúa la historia de adicciones y carencias de Rue y el círculo que la rodea, desde su enamorada Jules (Hunter Schafer) hasta su hermana Gia (Storm Reid). El Señor de los Anillos (Amazon Prime Video) Denominada la serie más cara de la historia, la nueva traslación de la Tierra Media a la pantalla se ambienta miles de años antes de la trilogía de Peter Jackson. El español J. A. Bayona (El orfanato) dirige los dos primeros capítulos y cuenta con J. D. Payne y Patrick McKay como creadores. La primera temporada de ocho episodios –que llegará el 2 de septiembre– se filmó en Nueva Zelanda, pero no ocurrirá lo mismo con el ya confirmado segundo ciclo, que saltará a Reino Unido. The Crown 5 (Netflix) Siempre bajo la batuta del escritor Peter Morgan, la producción más prestigiosa de Netflix retorna con cambio total de su elenco. Imelda Staunton se pone en la piel de Isabel II, tal como antes ocurrió con Claire Foy y Olivia Colman. La australiana Elizabeth Debicki hace lo propio con el papel de Lady Di que antes encarnó Emma Corrin. La quinta temporada promete abarcar la muerte de la princesa, así como los principales remezones de la Corona durante los años 90. 1899 (Netflix) Jantje Friese y Baran bo Odar, los realizadores alemanes que dieron la vuelta al mundo como creadores de la alabada serie Dark, vuelven con una nueva producción a Netflix. De la mano de un elenco internacional (la británica Emily Beecham, el español Miguel Bernardeau, entre otros), combinan el horror y el drama para contar la historia de un barco que lleva migrantes desde Londres hasta Nueva York. Una mirada a los problemas actuales y otro ejercicio cerebral de sus mentores. House of the Dragon (HBO Max) El mundo de Game of thrones regresa de la mano de la primera serie derivada de la exitosa producción de HBO. Sus acontecimientos toman lugar 200 años antes de la ficción principal y se centra en el linaje de los Targaryen, la familia a la que pertenecía Daenerys (Emilia Clarke) en la trama que concluyó en 2019. Tendrá diez epidoios y en su reparto están Paddy Considine, Emma D’Arcy, Olivia Cook, Matt Smith y Rhys Ifans. The Marvelous Mrs. Maisel 4 (Netflix) A estas alturas, una veterana de la era del streaming. Luego de una pausa de dos años, la serie protagonizada por Rachel Brosnahan como una comediante de stand up estrenará su cuarta temporada el 18 de febrero, en búsqueda de reclamar el sitial que en los Emmy le arrebataron Fleabag y Schitt’s Creek. Serie sobre Obi-Wan Kenobi (Disney+) Ewan McGregor retoma el papel que interpretó en la trilogía de precuelas de Star Wars. Bajo la dirección de Deborah Chow (una de las realizadoras de The Mandalorian), el personaje vuelve en una miniserie de seis episodios que debutará en Disney+. También sellarán su regreso Hayden Christensen (Darth Vaider) y Joel Edgerton y Bonnie Piesse, los actores que interpretaron a los tíos de Luke Skywalker en El ataque de los clones y La venganza de los sith. Stranger Things 4 (Netflix) Tras casi tres años sin novedades, sus jóvenes protagonistas han crecido al punto de que costará que resulte creíble que en la historia aún son estudiantes de colegio. Como sea, la serie de fantasía es esperada como uno de los mayores fenómenos de Netflix y ha adelantado el retorno de Hopper (David Harbour), así como la incorporación de un extenso número de actores nuevos, entre ellos Robert Englund y Tom Wlaschiha (Game of thrones). Pam & Tommy (Star+) Una de las miniseries que más concitará atención durante 2022. Mediante interpretaciones de Lily James y Sebastian Stan, la producción revive en ocho episodios el mediático matrimonio entre Pamela Anderson y Tommy Lee, con especial foco en la cinta sexual que se filtró sin su consentimiento. Dirige Craig Gillespie, el mismo detrás de películas como Yo, Tonya y Cruella. Su debut está programado para febrero. El Refugio (Starzplay) Los mexicanos Alberto Guerra y Ana Claudia Talancón protagonizan esta historia sobre una familia que es testigo de una aparente invasión extraterrestre. Filmada en Chile durante este año bajo la dirección del argentino Pablo Fendrik, pero ambientada en el campo mexicano, la ficción de seis episodios nace de una idea original del guionista Julio Rojas (Caso 63) y es producida por Fábula. También junto a Starzplay, la compañía de los hermanos Larraín estrenará en febrero Señorita 89, y ya completó el rodaje de otros tres títulos que aún no tienen fecha de debut pero que podrían ver la luz en 2022: la miniserie 42 días en la oscuridad (Netflix) y las segundas temporadas de El presidente y La jauría (Amazon Prime Video).

