Orlando City mejoraría la oferta pero

Unión dijo no: pide tres palos verdes por el 70 de González

La primera propuesta de 2.5 millones de dólares no era libre de impuestos y Spahn se la rechazó a Gustavo Goñi. "Nosotros partimos de una base de tres millones de dólares limpios por el 70 de Gastón González y con vencimientos cortos", explican en López y Planes.

La "Joyita" del Tate. Gastón González, el "Picotón" de Unión: con menos de 50 partidos en Primera, ya le llegó una oferta millonaria desde Estados Unidos. Unión la rechazó porque la considera insuficiente. Sin dudas, mucho futuro el "Tonga".



La "Joyita" del Tate. Gastón González, el "Picotón" de Unión: con menos de 50 partidos en Primera, ya le llegó una oferta millonaria desde Estados Unidos. Unión la rechazó porque la considera insuficiente. Sin dudas, mucho futuro el "Tonga". Crédito: Pablo Aguirre.

Orlando City mejoraría la oferta pero Unión dijo no: pide tres palos verdes por el 70 de González

Por Dario Pignata SEGUIR Unión de Santa Fe, en la figura del presidente Luis Spahn, rechazó formalmente la primera propuesta que bajó el agente FIFA Gustavo Goñi (además es el representante del chico) de parte de la franquicia americana Orlando City para adquirir el 70 por ciento de la ficha de Gastón "Picotón" González. Esa oferta, que oscilaba los 2.5 millones de dólares, no era libre de todos los impuestos. Si bien el club de la MLS quedó en "mejorar la oferta", los números están distantes por ahora: "Nosotros queremos tres millones de dólares limpios, con un pago importante y un segundo documento corto, a 90 días. Por ese dinero podemos charlar entre 60 y 70 de la ficha de Gastón", fue la explicación ante la consulta de El Litoral. "Menos de eso, no escuchamos nada por González", remarcaron.

Así las cosas, llegó el "primer no de Unión". ¿Por qué se trata del primero?: porque Orlando City prometió mejorar la oferta por Gastón González en las próximas horas. Sin dudas, la franquicia americana se está armando y reforzando para la temporada 2022, a tal punto que acaba de cerrar con Peñarol de Montevideo el fichaje de Facundo Torres.

"Orlando City necesita reponerse rápidamente de lo que fue la última temporada de la MLS para ir en busca de los máximos objetivos la próxima. Es por eso, que el club va en busca de grandes refuerzos, y ya habría acordado el primero: Facundo Torres, el joven jugador de Uruguay. Según informó Gabriel Hernández, el club estadounidense se quedará con el 70% del pase del jugador, que equivaldría a diez millones de dólares, para que pueda hacer su arribo oficialmente a Orlando la próxima temporada. Además, acorde a medios locales, el contrato tendría una extensión hasta 2025. Y pese a que tenía ofertas de otros clubes como Sporting CP, Olympique de Lyon y Villarreal, el factor monetario que le ofreció Orlando City fue lo que marcó la diferencia que lo hizo inclinarse por Estados Unidos", explica la prensa de este traspaso. Tenés que leer Orlando City viene a la carga por la "joyita" de Unión

En la nota exclusiva que logró El Litoral, vía Estados Unidos, con el coach colombiano Oscar Pareja, hay una decisión de buscar los refuerzos entre Uruguay y Argentina. En el mercado pasado, intentó pero no pudo llevarse a Facundo Farías. Ahora, cerró lo del uruguayo Torres. Y volverá a la carga por "Picotón", luego de reconocer en charla con este diario que "ese chico Gastón González me encanta".

El asistente argentino José María Bazán y el Director de Scouting brasileño, Ricardo Moreyra, recomendaron el fichaje del pibito tatengue. Claro que, luego del no de Spahn, el Orlando City deberá mejorar y mucho la oferta inicial.

Unión se plantó de mano: no menos de tres palitos verdes "limpios" por un porcentaje de Gastón González (60/70) y con cobro "casi de contado" desde la MLS de Estados Unidos.

