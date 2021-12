https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rechazada la primera propuesta de Spahn

"Juanchón" dijo no a Unión "por ahora"

El centrodelantero tatengue, Juan Manuel García, aún no acepta su renovación en el club rojiblanco. Seguirán negociando.

Pescó goles en las redes. Juan Manuel García, que se ganó el cariño y respeto de la gente de Unión, queda libre antes de fin de año. Unión quiere que siga pero por ahora no hay acuerdo. Crédito: Pablo Aguirre.



Por Dario Pignata SEGUIR Desde el entorno de representación de Juan Manuel García, el popular "Juanchón" que marcó goles importantes para el Tate camino a la Copa Sudamericana 2022, rechazaron la primera propuesta de renovación que ofreció Unión de la mano del presidente Spahn. "Quedó Luis en hacer otra oferta en las próximas horas", confiaron a El Litoral. "Pero por ahora es no", aseguran.

El punta, que se fue de vacaciones a Bariloche y está entrenando con un asistente físico personal en Tandil, quedará libre de Unión en las próximas horas y es una ficha "clave" para el entrenador Gustavo Munúa. Mucho más considerando que por cuestiones naturales (pocos minutos y algunas lesiones) se está alejando Fernando Márquez: el "Cuqui" tendría un muy buen ofrecimiento para volver a vestir la camiseta celeste de Belgrano de Córdoba. Tenés que leer "Juanchón" dijo no a lo de Brasil y espera por Unión

En principio, si bien las cifras no trascendieron, Unión no ofreció comprar la ficha (ni total ni parcial) sino que puso arriba de la mesa un contrato mejorado a tres años de duración para Juan Manuel García. La respuesta, en la figura del agente Claudio Rodríguez, que es el representante de "Juanchón", fue negativa.

Este primer "no" de García a Unión se dio en muy buenos términos y siempre considerando que todo es cambiante. "Del lado de Unión, quedaron en hacer en las próximas horas una nueva oferta. Del lado del jugador, comenzará a escuchar a los clubes que lo quieren", explicaron. De movida, Newell's Old Boys de Rosario y Atlético Tucumán (por pedido de Azconzábal), picaron en punta. "Si se va Ávalos de Argentinos, también hay interés desde La Paternal por Juanchón", aseguran.

