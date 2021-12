https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Arreglo definitivo

Repararán el acueducto que dejó sin agua a Santo Tomé y no descartan un resarcimiento económico para los vecinos

Los trabajos comenzarán a las 5 am de este jueves. Tanto el defensor de pueblo como la presidenta del Concejo santotomesino barajaron la posibilidad de una rebaja en la tarifa por los inconvenientes ocasionados por la empresa.

Por Redacción EL SEGUIR Este jueves se llevará a cabo la reparación definitiva del acueducto que restringió el uso de agua en Santo Tomé. Sergio Trevisani, de la municipalidad santotomesina, explicó a El Litoral que los trabajos para subsanar el problema de la falta de agua comenzarán “este jueves a las 5 de la mañana, cuando se va a estar trabajando en las tareas previas: movimiento de maquinaria pesada, traslado de la pieza hasta el lugar”. Además, indicó que lo que se llevará a cabo será “el cambio de un tramo de cañería, que es una pieza especial de acero que se fabricó a contrarreloj. Todo de parte de la planta potabilizadora y ASSA”. Asimismo, dio a conocer que aproximadamente desde las 7 a las 8:30 se realizará “el corte total del suministro, durante el cual se corta la cañería que está dañada y se hace el reemplazo total con esta pieza. Para esto hemos trabajado en conjunto con la planta potabilizadora y para ese momento nosotros deberíamos tener las cisternas que se abastecen del acueducto completas”. Luego, Trevisani detalló que, mediante la administración del agua, intentarán que la mayor cantidad de vecinos pueda contar con el suministro. Reunión en el Concejo santotomesino Autoridades de Aguas Santafesinas se hicieron presentes este miércoles en el Concejo de Santo Tomé para dar a conocer cómo se llevarán a cabo las reparaciones y “transitar estos dos o tres días con la mayor información posible” indicó Florencia González, presidenta del cuerpo, a este medio. Además, la concejala detalló que se reunirán con el Defensor del pueblo para “ver la posibilidad de que los vecinos puedan tener un resarcimiento económico y ver si es necesario intimar a la empresa por no haber cumplido en tiempo y forma con lo que se había establecido y con los compromisos que había asumido”. Pedido de Defensoría Por su parte, Jorge Henn, defensor del pueblo, indicó que tomaron cartas en el asunto: “Hemos decidido firmar oficios en el marco de la ley 10.396 tanto al Ministerio de Infraestructura como al directorio de Aguas y al Enress planteando fundamentalmente la urgencia de dar una solución al tema”. Y continuó: “Parece que mientras el mismo estado con más de 38 grados recomienda hidratarse, no deja de ser una temeridad la falta de previsión que han tenido en el tema. En ese sentido entendemos aplicables normas que establecen la facultad de sancionar a la empresa si se corrobora que no ha prestado la colaboración necesaria para evitar que esos hechos sucedan, inclusive pedir una rebaja en la tarifa del servicio, cosa que me parece que tiene que ocurrir en este caso”, cerró, reafirmando la postura de Florencia González.

