Ricky Rubio se rompió el ligamento cruzado anterior y se pierde lo que resta de la NBA

El base español de Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el último juego de su equipo frente a New Orleans Pelicans y se perderá el resto de la temporada de la NBA.

Rubio abandonó el rectángulo de juego de Nueva Orleans ayudado por sus compañeros cuando se lesionó a poco más de dos minutos del final del partido que los Pélicans ganaron anoche como visitantes por 108 a 104.

El español advirtió rápidamente que se trataba de una lesión importante y la gravedad se confirmó este jueves con el parte médico de su franquicia, precisó DPA.

"La resonancia magnética de este miércoles revela una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL). Rubio se perderá lo que queda de la temporada 2021/22", anunció la franquicia de Ohio en un comunicado médico.

El jugador catalán sufre la misma lesión, en la misma rodilla, que en marzo de 2012 cuando chocó con Kobe Bryant en el partido entre Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Lakers y ahora sufre un nuevo revés en una carrera que, pese a sus 31 años, lo tiene con buenos números en la NBA.

Haberte visto superar con valentía y fuerza momentos mucho más difíciles me tranquiliza y me hace estar seguro de que volverás, como siempre has hecho, mejor de como estabas,@rickyrubio9 pic.twitter.com/7s7TqFxcwY