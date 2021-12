En Córdoba regularán los juegos virtuales como póker y pronósticos deportivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.12.2021

11:17

La norma crea un Registro de Licencias de Juego en Línea y limita el acceso a menores de edad. Internas entre los integrantes de Juntos por el Cambio.

La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó un proyecto de ley que regula la actividad de los juegos online en sus distintas modalidades, entre ellos el póker y los pronósticos deportivos.

Luego de ocho horas de debate, el proyecto, que fue iniciativa de un sector del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), se aprobó cerca de la medianoche del miércoles con el apoyo de gran parte de los legisladores de Hacemos por Córdoba, el espacio que responde al gobernador Juan Schiaretti.

Entre los principales puntos, la nueva ley regula todos los juegos virtuales y crea un Registro de Licencias de Juego en Línea, con el objetivo de "colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad".

La norma también establece prohibiciones subjetivas de acceso para menores de edad, personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, accionistas o propietarios de licencias de juego, entre otros.

Además, la nueva ley habilita hasta un máximo de 20 licenciatarios, con contratos a 15 años, y dispone que el canon será destinado a la asistencia social.

En su exposición, la legisladora Silvia Paleo (JxC) manifestó que "son muchos los distritos en nuestro país que tienen iniciativas similares, por lo que se trata de un tema que se viene regulando en Argentina y el mundo".

"Debemos trabajar sobre los temas que nos impone la realidad, y el juego en línea clandestino es una realidad en Córdoba. Hay que animarnos a dar los debates sobre los flagelos que aquejan a los cordobeses, para proponer soluciones y diseñarlas juntos", dijo Paleo al defender el proyecto.

La iniciativa tuvo criticas y rechazos de integrantes del mismo espacio, por lo que quedaron al descubierto las diferencias en el bloque de Juntos por el Cambio.

En el recuento de votos, la norma obtuvo 46 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Todo el arco opositor rechazó el proyecto, a excepción de los cinco legisladores que lo promovieron. Además, tres oficialistas -Mariana Caserio, Doris Mansilla y Miguel Maldonado- también se expresaron en contra, mientras que Matías Chamorro fue el único que se abstuvo.

El propio Mauricio Macri se había metido en la discusión horas antes. Al ser consultado sobre el proyecto, el ex presidente se mostró a favor: "El tema ya existe, aunque Córdoba o la Argentina no lo sancionara. La tecnología ha universalizado el juego".

En una entrevista con La Voz del Interior, agregó: "Es imparable por el hecho de que existen múltiples plataformas en Internet que no están gravadas en Argentina. Lo que debe ser transparente es la forma en que se obtienen estas licencias".

De todos modos, el ex mandatario aclaró: "No creo que el juego sea una forma para que nuestra población o nuestros jóvenes encuentren un futuro, pero hoy la tecnología ha puesto el juego a su disposición, nos guste o no".

En tanto, el diputado nacional Mario Negri se había expresado en sentido contrario y dijo que la aprobación de esta ley es "demencial".

"Tenemos una provincia con 46% de pobreza, jamás puede ser prioridad un proyecto de esta naturaleza", lanzó desde su cuenta de Twitter.