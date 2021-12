El Unión de Munúa jugará contra los grandes de Uruguay: Nacional y Peñarol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.12.2021 - Última actualización - 12:02

11:59

Sin dudas, los rivales de pretemporada más exigentes de los últimos tiempos: primero el "Bolso" y luego el "Carbonero". El plantel volverá el 4 de enero y se quedará hasta el 13 en Argentina. Luego, se instalará en Montevideo para hacer fútbol formal.

Lejos de los acostumbrados sparrings y/o equipos "fáciles" para el guanteo previo a cada pretemporada, el uruguayo Gustavo Munúa no se anda con chiquitas para este Unión 2022: decidió que los primeros tester de preparación sean los dos grandes del fútbol de Uruguay. Primero se medirá con su querido Nacional de Montevideo y luego con Peñarol de la misma ciudad. Serán, ambos, en modalidad "mata-mata" y no dentro de un cuadrangular como estaba previsto. A los grandes, Munúa le agregará un tercer amistoso internacional en su propia tierra charrúa.

La primera parte de la pretemporada, donde se hará mucho foco en la parte física, se llevará a cabo de manera completa en el predio de Casasol, desde el 4 de enero hasta el 13 inclusive. Munúa, que ahora sí se instalará con su familia en Santa Fe, dividirá prácticamente a la mitad el mes de enero. Es que el 13 se irá, vía Buenos Aires, a Montevideo, justamente donde se encuentra ahora con sus seres queridos esperando las fiestas de fin de año.

Si bien en un primer momento se habló de la figura de un cuadrangular internacional, donde podía jugar con Nacional o con Peñarol, finalmente el Tate aceptó el desafío de jugar dos "mata-mata" con los grandes e históricos equipos de Uruguay. Primero será Nacional, el ex equipo de Munúa; luego Peñarol.

En el caso del cruce con el "Bolso", donde atajó el actual DT de Unión, está programado por la empresa Tenfield para el lunes 17 de enero, desde las 21.30, en el gran estadio del Parque Central. Nacional, cuya flamante directiva asumió hace poco, acaba de contratar a Pablo Eduardo Repetto, un conocido entrenador uruguayo al que había apuntado la secretaría técnica de Unión antes de firmar el contrato con Gustavo Munúa. En los últimos días, se pasó la escoba a fondo en Nacional: fueron cesanteados el goleador Gonzalo Bergessio, Polenta y el ex Colón, Rafael García.

A los dos días, el miércoles 19, también a las 21.30, Unión se medirá con Peñarol de Montevideo, el otro grande de Uruguay que se coronó campeón en el último torneo charrúa. En principio, Unión-Peñarol iría en el Estadio Campeón del Siglo, allí en Montevideo; pero ahora surgió la chance de mudarlo a la ciudad de Colonia del Sacramento. También con televisación de Tenfield.

A estos dos cruces, con Nacional y Peñarol, la idea de Munúa es agregar un amistoso internacional más. La primera opción era la Universidad César Vallejo de Perú (allí está el ex tatengue Ronald Quinteros) que jugará la Copa Conmebol, pero ahora también surge la chance de jugar contra Olimpia de Paraguay. Con el rival que se confirme, el coach tatengue cerrará esos días en Uruguay con tres amistosos de gran nivel.

Luego de ese último juego en tierras uruguayas, Unión volverá a instalarse en Santa Fe, para hacer epicentro en Casasol y así esperar la vuelta oficial del fútbol argentino, el 6 de febrero del año que viene. Hay que recordar que Unión enfrentará, en el 2022 la triple competencia con la Copa Conmebol Sudamericana 2022, el torneo local (dos zonas de 14 equipos, con clásico en el combo) y la Copa Argentina.

A Bucca le fue bien en Riestra y vuelve

El juvenil Leonel Bucca, que debutó con la camiseta de Unión el 1 de noviembre del 2020 en el empate 0-0 ante Arsenal en el 15 de Abril por la Copa Diego Maradona y bajo la conducción de Juan Manuel Azconzábal, logró lo que buscaba en esta temporada 2021: tener rodaje, sumar minutos y poder mostrarse. Lo hizo en Deportivo Riestra: 29 partidos y 1 gol.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el pibe Bucca dejó en claro que quedó conforme con lo que vivió en Riestra y sabe que deberá presentarse en Santa Fe el 4 de enero en Casasol: "La experiencia en Deportivo Riestra fue más que positiva en todos los aspectos. Desde irme a vivir solo por primera vez, al rodaje que tuve. Era una categoría nueva y con gente más grande. Jugué 29 partidos, marqué un gol y varias asistencias, así que conforme con mi rendimiento".

"Desde que llegué a Deportivo Riestra la gente de Unión se comunicó conmigo. Ale Limia (secretaría técnica) fue el que más se hizo cargo en el sentido de llamarme y conversar. Pero todavía no tuve la posibilidad de charlar con Gustavo Munúa", expresó.

En cuanto a su estadía con la camiseta de Riestra, explicó: "A lo largo de este año tuve dos técnicos. Me desempeñé en varias posiciones. Hasta llegué a jugar de 9, me pusieron en distintos sectores de la cancha, por lo cual me fui adaptando en los entrenamientos y también en los partidos".

Finalmente, Leonel Bucca explicó el tema Unión: "Por lo que me informaron, Munúa nos quiere ver en persona e ir observando la manera en que nos adaptamos. Si bien nos fue viendo en videos, pretende vernos en acción. Por lo cual, estamos a disposición del técnico y de Unión para demostrar que podemos estar para 2022".