https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.12.2021

12:26

Acciones Alicana busca fortalecer el vínculo entre Santa Fe y Estados Unidos

La Asociación del Litoral de Intercambio cultural Argentino Norteamericano y la Embajada de Estados Unidos trabajaron en forma conjunta durante el mes de diciembre para avanzar en el proyecto Skyworker, que tiene como objetivo brindar clases de inglés y nuevas tecnologías con posibilidad de becas en empresas Tech de primer nivel con USA.

En ese marco, se produjo una visita de referentes de la Embajada a Santa Fe, para conocer la nueva sede, visitar socios locales, y ver propuestas de programas actuales y futuros.

¿Qué servicios ofrece en esta primera etapa? Aprendizaje de inglés y programación, en la convicción de que en la actualidad la programación es un lenguaje universal junto con el inglés.

Se trata, a la vez, de gestionar una usina de proyectos. Mucha gente emprendedora tiene ideas pero no las herramientas necesarias para implementarlas, es decir contactos, inversionistas y know how.

Alicana Skyworker pretende, junto a la Embajada de Estados Unidos, crear un vínculo para que proyectos previamente seleccionados puedan ser financiados por empresas de origen

americano.

Visita al Parque Industrial

En este marco, representantes de la Embajada de Estados Unidos, junto a la Comisión Directiva de Alicana visitaron a directivos del Parque Industrial para desarrollar programas conjuntos.

El objetivo de la visita fue coordinar becas para los hijos de trabajadores que puedan aprovechar esta oportunidad y ampliar sus posibilidades laborales futuras.

También se ofrecieron cursos y capacitaciones para el sector administrativo más focalizado a enseñanzas de inglés técnico que puedan perfeccionar su comunicación laboral actual.