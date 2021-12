https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.12.2021 - Última actualización - 13:12

13:10

Somoza y el ex DT del Pachuca en el radar sabalero

Colón entra en un impasse buscando al mejor entrenador

Lo de Somoza, ex Boca, no está descartado pero tampoco del todo cerrado por algunas diferencias. Paulo Pezzolano, uruguayo y ex DT del Pachuca en México, dialogó este jueves con los dirigentes sabaleros: es otra opción.

La decisión más pesada. Eduardo Rodrigo Domínguez, posible nuevo DT de Independiente, ya es recuerdo imborrable en Colón como lo refleja esta bandera. Con la experiencia de Vignatti, los dirigentes buscan el mejor recambio. Crédito: Mauricio Garín



La decisión más pesada. Eduardo Rodrigo Domínguez, posible nuevo DT de Independiente, ya es recuerdo imborrable en Colón como lo refleja esta bandera. Con la experiencia de Vignatti, los dirigentes buscan el mejor recambio. Crédito: Mauricio Garín

El Litoral en en

Somoza y el ex DT del Pachuca en el radar sabalero Colón entra en un impasse buscando al mejor entrenador Lo de Somoza, ex Boca, no está descartado pero tampoco del todo cerrado por algunas diferencias. Paulo Pezzolano, uruguayo y ex DT del Pachuca en México, dialogó este jueves con los dirigentes sabaleros: es otra opción. Lo de Somoza, ex Boca, no está descartado pero tampoco del todo cerrado por algunas diferencias. Paulo Pezzolano, uruguayo y ex DT del Pachuca en México, dialogó este jueves con los dirigentes sabaleros: es otra opción.

Por Dario Pignata SEGUIR Lo buscaron a Crespo y les dijo que no, porque espera algo de afuera. Le ofrecieron el puesto a Luis Zubeldía y les dijo que no por un problema familiar: se va a vivir a La Pampa y por ahora no va a dirigir. Lo hablaron al "Gringo" Heinze y no contestó: es otro que espera algo importante de afuera. Cuando pensaron en Jorge Almirón, ya le había dado el sí a Lanús: volvió a su casa. Nunca convencidos del tema Mohamed, los dirigentes sabaleros quedaron atrapados dentro de su propio laberinto. Sin dudas, vivir sin Eduardo Domínguez se hace mucho más complicado de lo que se pensaba. Camino a firmar con el Inter de Porto Alegre, el "Cacique" Alexander Medina tuvo algún corto-circuito que puso en duda su arreglo en Brasil: ahí Colón estaba dispuesto a hacer el gran esfuerzo por el ex entrenador de Talleres de Córdoba, que finalmente se fue al club rojo. Es decir, no hay problema de dinero si el nombre es importante y genera esa imagen de certeza que transmite, por ejemplo, Alexander Medina o el "Gringo" Heinze. Al mismo tiempo que el propio Eduardo Rodrigo Domínguez junto a Juan Luis Berros (su representante, el mismo de Gallardo) se daban la mano por última vez con los dirigentes sabaleros en Santa Fe, Colón decidió entrar en un impasse para designar a su sucesor. Si bien la charla con Leandro Somoza y todo su cuerpo técnico fue muy positiva (estuvo el propio Vignatti), hubo cuestiones que no terminaron de cerrar por ahora. Apareció en escena el uruguayo Paulo Pezzolano, 38 años, ex DT de Pachuca y con muy buenas referencias. Durante más de 30 minutos y desde Montevideo, Pezzolano habló con los dirigentes de Colón. En su primer año como director técnico del City Torke, ganó 16 partidos, empató ocho y perdió solo cuatro, con un rendimiento sorprendente del 66,66 por ciento. En su segunda incursión como entrenador, dirigió al Liverpool, de Uruguay, club con el que ganó 31 partidos, empató 23 y perdió 21, con un rendimiento del 51,55 por ciento. Ya en el Pachuca, en México, Pezzolano dirigió 73 partidos, de los cuales ganó 24, empató 24 y perdió 25, con un rendimiento del 43,84 por ciento. Tenés que leer La cancha de Colón como nunca se vio: ¡sin nada de verde! Camino a la elección final del sucesor del "Barba" aparecen nombres de todo tipo y color en los celulares de los dirigentes de Colón. Lo que es realmente insólito es la frase más escuchada: "Tenemos dinero para traer un entrenador importante y no hay ninguno disponible para lo que hoy necesita Colón, después de salir campeón y con la llave de la Copa Libertadores 2022 en la mano". Con las palabras "impasse" y "freno de mano" instaladas en la mesa chica de Colón (Vignatti, Darrás, Alonso, Fleming, Ingaramo, Saliva), todo parece indicar que los sabaleros despedirán el mejor año de la historia sin tener DT. A esta altura, el nuevo técnico de Colón vendrá con el nuevo año. No queda otra. Domínguez se acerca a Independiente La dirigencia de Independiente se reunió con el ex entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, el apuntado para reemplazar a Julio César Falcioni en el banco de suplentes del conjunto de Avellaneda, con un resultado "positivo" en el primer encuentro. Daniel Montenegro, asesor deportivo, y Héctor Maldonado, el secretario general del club, llevaron adelante la charla con Domínguez, en la que aún no hablaron de los aspectos económicos pero sí del proyecto deportivo que encararía en caso de arribar al "Rojo". "La reunión fue positiva, quedamos en seguir charlando. Conozco a Eduardo Domínguez y sé lo que nos puede dar por su personalidad y manera de trabajar. Ojalá se pueda dar, ojalá podamos tenerlo en Independiente", expresó Montenegro en declaraciones radiales. En esa línea, añadió: "La sensación es que fue una reunión positiva. Los dirigentes también tenían que conocer a Eduardo, Independiente es un grande y tendrá sus recursos. Va a haber un segundo encuentro, ahora hay que negociar". "Eduardo también quería escuchar al club, fue una charla donde se habló mucho y hay que seguir avanzando. Ahora hay que empezar a negociar, esa es la parte donde no es mi sector", cerró el ex futbolista. La pretemporada del plantel comenzará el próximo 3 de enero, por lo que los dirigentes se mueven contrarreloj para sellar la llegada del nuevo DT, luego de decidir terminar el ciclo de Falcioni. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: