La postura de Unión: "Si no ponen 3.5 millones de dólares, González no se va"

Orlando City, club de la MLS, prepara una nueva oferta por Gastón González, el interesante extremo de 20 años y cuya ficha es toda del Tate. Serán mejorados todos los contratos de los canteranos que aparecieron en Primera.

Sin dudas que la llamada "Operación Florida", con la oferta concreta de la franquicia americana Orlando City por Gastón González, era un secreto guardado con varias llaves hasta que El Litoral publicó la noticia y la entrevista exclusiva con el colombiano Oscar Pareja, donde reconocía lo mucho que le gustó el jugador de Unión y su interés real de contratarlo para la temporada 2022. A partir de la visibilidad de la info, se rompió el cerrojo que tenían Gustavo Goñi (agente FIFA que "baja" la operación y representante del chico) con el presidente Luis Spahn.

El Director de Scouting de Orlando City (un brasileño llamado Ricardo Moreira), el propio entrenador del equipo (el mencionado Oscar Pareja) y su asistente argentino (José María Bazán) aconsejaron la compra de Gastón González para jugar en la MLS de los Estados Unidos. Tal como lo informó este diario, la primera oferta de 2.5 por el 70 por ciento de la ficha fue rechazada desde López y Planes.

"Los americanos van a preparar otra oferta, Luis; lo quieren sí o sí", le avisaron a Spahn desde las oficinas de Gustavo Goñi, representante de "Picotón". Más allá de trasladarle su idea de "oferta insuficiente", los propios dirigentes tatengues tomaron contacto con el jugador y con su entorno familiar.

"Nosotros exigimos un piso de 3.5 millones de dólares limpios por una parte del pase. Por menos de eso dinero no queremos que se vaya; los americanos ya saben lo que pide Unión", avisaron los dirigentes. Gustavo Goñi, que tiene una exclusividad para la venta de su representado, ya conoce la nueva exigencia de Luis Spahn para trasladarle a los directivos de la franquicia Orlando City.

Antes que apareciera en escena Orlando City, Unión ya había comenzado la ronda de reuniones con jugadores como Machuca, el propio González o Nardoni, por nombrar a algunos de los canteranos, con un solo objetivo: mejorarle de manera importante los salarios a los chicos.

De todos modos, obviamente, no se puede comparar un buen salario en pesos argentinos que pueda pagar Unión o a un salario en dólares que pagará Orlando City en caso de concretar la operación por "Picotón". Ahora, es tiempo de espera, hasta que llegue la segunda oferta de la franquicia americana por Gastón González.

Hablando de la operación, muchos se preguntan qué es lo que tiene firmado Gustavo Goñi, que es quien trae la oferta y representante del jugador. "Gustavo tiene un poder de exclusividad de venta pero Unión siempre tiene la palabra final", explicaron. Por lo tanto, Unión (desde ese punto de vista) no está condicionado en nada para manejar el sí o no ante la oferta de Orlando City.

Con apenas 20 años, menos de 50 planillas y una ráfaga de cinco goles en el último torneo (primero con Azconzábal, luego con Munúa), Gastón González fue el canterano más importante que logró insertar el fútbol amateur en el plantel profesional.

"Me encanta", fue la frase del coach de Orlando City, el colombiano Oscar Pareja, ante la consulta de El Litoral por las condiciones de Gastón González, la nueva joyita tatengue. En el camino de espera por la nueva oferta desde La Florida, Orlando City ya conoce el "piso" que le puso Unión a "Picotón" González: "Por menos de 3.5 millones de dólares limpios no se va".

¿Qué va a pasar con el "Cuqui" Márquez?

Otro de los contratos, al igual que Moyano, Roldán y "Juanchón" García, que se termina el último día de 2021 es el de Fernando Márquez. En principio, la idea de Gustavo Munúa era que "Cuqui" siguiera, aunque preocupaban un poco sus últimas lesiones. Al complicarse lo de Juan Manuel García (no hubo acuerdo para renovar en la primera charla), todos pensaban que Unión se lo "aseguraría" a Fernando Márquez, algo en lo que por ahora no avanzó la Secretaría Técnica del Tate con Roberto Battión a la cabeza.

En las últimas horas, el nombre del "Cuqui" empezó a sonar fuerte en Belgrano de Córdoba, donde ya jugó y dejó una excelente imagen. En declaraciones a LT 10, el que habló fue Mauro Óbolo, secretario deportivo del Pirata: "Sí charlamos, pero no estamos ni cerca con Márquez. Es más, está analizando otras propuestas antes que nosotros. Le pasamos la oferta hace un par de días, pero no tuvimos respuesta. Igual no lo veo, porque en lo económico no estamos ni cerca. No podemos ni acércanos a lo que gana en Unión. Claramente nuestra oferta es muy baja. Si se mantiene en ese salario, no lo vamos a poder traer", concluyó el ex jugador que ahora es mánager del "Pirata" cordobés.