Línea directa: "una recolección de residuos insólita", "cortes de luz" y otros mensajes

Jueves 30.12.2021 - Última actualización - 15:13

15:11

Mecanismo insólito de recolección de residuos

VECINOS DEL PARQUE GARAY

"En la zona de Crespo y Roque Saenz Peña los encargados de recoger la basura no lo hacen como corresponde. Desde hace más de un año, pasa una persona caminando bastante más temprano del horario en el que pasa el cambión y junta las bolsas de toda la cuadra en montículo. Entonces, el cambión no se escucha venir y si no sacaste la bolsa mucho antes (cuando a uno de los recolectores se le ocurre pasar caminando), para cuando pasa el camión por la esquina, te la dejan en el cesto y no vienen a juntarla. Nos pasa a casi todos los vecinos. Bolsas que quedan en los cestos de un día para el otro. Algunos son personas mayores y tienen que caminar casi una cuadra para llevarla adonde se les ocurrió amontonarla mucho antes del horario que corresponde. Para terminar de ser un sinsentido, hacen los montones de bolsas de basura en el medio de la calle y lo autos las esquivan o las pisan. ¡Solo les pedimos que hagan su trabajo como corresponde ya que cobran muy bien! Los vecinos no tenemos la culpa de que no quieran trabajar pasando cesto por cesto a recoger la basura como deberían hacer en el horario estipulado por la municipalidad".

****

Cortes de luz

UN LECTOR

"Hablo por un tema que afecta a una gran parte de la población y la provincia y es sobre el pésimo servicio que presta la Empresa Provincial de la Energía. En estos momentos (día 27/12 por la mañana) hay un corte en Los Zapallos; no programado, corte imprevisto que va a durar, según dice la empresa, unas 5 horas. Estuve viajando por la zona de Reconquista hace unos días y pasa exactamente lo mismo: corte imprevisto, que duró 5 ½ hs. En estos días, con semejantes temperaturas, con los calores que tenemos se hace difícil no enojarse con esta empresa, que presta un servicio mediocre, permanentemente poniendo en vilo a los usuarios. Y evidentemente, el gobierno provincial no tiene las armas o no sabe cómo solucionar este tema del servicio que no solo que no mejora, sino que empeora. Nosotros, en estos momentos que vivimos, estamos peor que hace unos años. Así que: señor gobernador, presidente de la empresa, pónganse los pantalones largos y hagan algo con este problema, ya que se viene un verano pesadito".

****

Iluminación que no funciona

SERGIO ÁLVAREZ

"Tanta propaganda municipal sobre iluminación y sin embargo en Vélez Sarsfield 5600 – 5900, ya hace un mes que la nueva iluminación led no funciona. Nadie controla nada. Espero que algún concejal de la oposición haga ejecutar las garantías".

****

Faltan controles policiales

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Es para opinar sobre la policía. Yo estuve 30 años en Robos y Hurtos y era muy diferente la policía de antes con la de ahora. No se puede comparar. Antes andaban en la calle, hacían inteligencia, paraban a los taxis cuando veían caras sospechosas; pero ahora veo que andan en las camionetas, tomando mates y riéndose con el celular y pasan motos con 3 ó 4 arriba, sin patentes. Seguro que son robadas. No paran a nadie. Si pararan e hicieran controles a la gente y a esas motos sin patente, nos salvaríamos de muchos motochorros que andan por la calle. Y ellos dale que va: tomando mate y con el celular. En mi época había comisarios que iban al frente, comisarios Biallini, Jaquino y varios más. Iban a las villas a hacer allanamientos, ahí estaban los jefes. No en las oficinas tomando mate y leyendo el diario, estaban atentos a lo que pasaba en la calle. Por eso le digo al gobernador Perotti que tome medidas drásticas, porque de esto ya hace dos años y no mejora nada el tema de la inseguridad y la Justicia".

****

Testeos y vacunas

MARÍA DE BARRIO SUR

"A raíz de lo que observamos en otras provincias, después de haber escuchado en la televisión durante tanto tiempo a los 'expertos' diciendo que aparte de las vacunas lo más importante son los testeos, y visto que en nuestra provincia también empezó lo que denominan la 'tercera ola', creo que sería importante que todos tengan la posibilidad de testearse gratuitamente. En Córdoba, cuando empezó a expandirse el virus abrieron varios lugares de testeo las 24 hs. Acá deberían hacer lo mismo. Testear, testear, testear. Eso es para el gobierno. Y para la gente: ¡vacunarse, vacunarse, vacunarse! ¡No entiendo cómo todavía hay tantos irresponsables que, dando argumentos irrisorios, no se vacunan! En Catamarca dicen que a los no vacunados les van a cobrar los gastos médicos que ocasionen si los tienen que internar por Covid. ¡Me parece perfecto! ¿Por qué todos tenemos que pagar el capricho de unos pocos? Ojalá todos los que nos e vacunaron reflexionen o tengan miedo y vayan a vacunarse. Gracias por publicar mi mensaje".