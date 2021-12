https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.12.2021 - Última actualización - 16:02

15:58

Interés superior del niño

Covid: el Poder Judicial de Paraguay anunció que no admitirá recursos de amparo de padres antivacunas

Frente al inicio de la vacunación de menores desde los cinco años, el Poder Judicial paraguayo adelantó que no serán aprobadas medidas cautelares presentados por padres que se oponen a la inmunización de sus hijos. Solo serán considerados aquellos con fundamentos científicos, según señalaron.

Crédito: Mauricio Garín



Crédito: Mauricio Garín

El Litoral en en

Interés superior del niño Covid: el Poder Judicial de Paraguay anunció que no admitirá recursos de amparo de padres antivacunas Frente al inicio de la vacunación de menores desde los cinco años, el Poder Judicial paraguayo adelantó que no serán aprobadas medidas cautelares presentados por padres que se oponen a la inmunización de sus hijos. Solo serán considerados aquellos con fundamentos científicos, según señalaron. Frente al inicio de la vacunación de menores desde los cinco años, el Poder Judicial paraguayo adelantó que no serán aprobadas medidas cautelares presentados por padres que se oponen a la inmunización de sus hijos. Solo serán considerados aquellos con fundamentos científicos, según señalaron.

El Litoral en en

Temas: