https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.12.2021 - Última actualización - 20:34

20:31

Romántica y apasionada

Moria Casán, recién casada con "Pato" Galmarini: "El sexo a esta edad es hermoso"

Según la One, "Hay una previa muy buena, hay de todo". "Él me está descubriendo a mí porque él está en un parque de diversiones y yo estoy entrando a una clase de historia", dijo la diva ortomolecular

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

Romántica y apasionada Moria Casán, recién casada con "Pato" Galmarini: "El sexo a esta edad es hermoso" Según la One, "Hay una previa muy buena, hay de todo". "Él me está descubriendo a mí porque él está en un parque de diversiones y yo estoy entrando a una clase de historia", dijo la diva ortomolecular Según la One, "Hay una previa muy buena, hay de todo". "Él me está descubriendo a mí porque él está en un parque de diversiones y yo estoy entrando a una clase de historia", dijo la diva ortomolecular

A seis meses de haber oficializar su romance Moria Casán y Pato Galmarini sellaron su amor. El sábado 11 de diciembre realizaron la íntima ceremonia y ahora la "One" contó cómo fue la propuesta de casamiento. "Enseguida empezamos a salir y tuvo la idea. Estábamos en una situación horizontal y de pronto me dijo '¿te querés casar?' y yo le dije '¡bueno!'", recordó la diva ortomolecular de 75 años en una entrevista con Mañanísima. "Estamos casi conviviendo, un poco yo en la casa de él. Es la primera vez que me voy a una casa y que me compran un cepillo de dientes", resaltó Moria. Y agregó convencida sobre su situación sentimental: "Simbólicamente nos casamos. Hicimos una unión entre los dos muy privada y se lo anunciamos a la familia. Fue el otro día en el cumpleaños. Nos dijeron 'che, ¿se casaron?' y les dijimos que sí, y se enteró toda la familia. Nos estamos descubriendo, estamos viviendo algo muy mágico y bueno con Galmarini. Estoy viviendo una relación hermosa". Por otro lado, Moria manifestó que disfruta de las relaciones íntimas con su esposo. "El sexo a esta edad es hermoso, maravilloso porque es apasionado y hasta romántico. Yo no tenía el romanticísimo metido en mi vida", aseguró. "Hay una previa muy buena, hay de todo. Y está el descubrirse. De pronto yo lo veo a Galmarini como si fuese un adolescente y lo estoy descubriendo. Él me está descubriendo a mí porque él está en un parque de diversiones y yo estoy entrando a una clase de historia. Estamos muy bien", concluyó Casán.

El Litoral en en

Temas: