Homenajearon a personalidades e instituciones destacadas del 2021

Fue este jueves por la noche en la explanada del Concejo, donde se entregaron las menciones de honor Marcos Sastre. Fue la séptima edición desde que el cuerpo legislativo comenzó con los premios a quienes sobresalieron por su trayectoria durante el año.

Rodrigo Pretto | [email protected]

Este jueves en las afueras de la Sala Raúl Cragnolino se hizo entrega por séptima vez consecutiva de las menciones de honor Marcos Sastre. La semana pasada el cuerpo legislativo había aprobado los tres proyectos presentados por los diferentes bloques de concejales y determinó que Mariano Scaglia, Penambí Berá y las Damas del Hospital serían homenajeados por su trayectoria.

En la última sesión del período ordinario, el recinto de la cabecera departamental despidió el período ordinario con las ya tradicionales menciones de honor. Como ya se ha hecho habitual, cada año son reconocidas personalidades o instituciones elegidas por los propios ediles para ser distinguidas. Los proyectos habían sido aprobados de manera unánime y, de acuerdo a los mismos, se dictaminó quienes serían los destacados del 2021.

El primero de ellos fue propuesto por el bloque de Juntos por el Cambio. A través del mismo, y por la Resolución Nº 222/21, se hizo entrega de la distinción Marcos Sastre a la comparsa Penambí Berá. El grupo artístico que le da vida a la Capital Provincial del Carnaval celebra 50 años de historia con un alto aporte a la cultura de la región. "Queremos agradecerle infinitamente a la gente del Concejo por este reconocimiento al trabajo que se hizo durante 50 años de la comparsa y 60 de los carnavales. Esto es gracias a la gente de la ciudad que siempre apoya y empuja para que los corsos sean los mejores de la provincia", indicó Beatriz Soldano, una de las representantes del grupo artística. La acompañaron Griselda Combina y Emanuel Strada.

Por otro lado, – Resolución Nº 220/21 – el bloque del Justicialismo con representación de Sergio Balbi en la única banca, propuso distinguir a Mariano Scaglia por su labor en el Club Atlético Sastre y el impacto que esta tuvo en la comunidad en general. El hoy ex presidente de la institución deportiva dejó el cargo a fines de octubre luego de dos períodos como máxima autoridad – estuvo al frente de la entidad en 2019, año del centenario -. "Es muy importante valorar a las personas que trabajamos constantemente por las instituciones. Si bien es un título personal, se debe al Club Atlético Sastre que me permitió desarrollarme como persona desde pequeño. Mi función fue devolverle algo de todo lo que me dio. Esto lo hace un equipo, no una persona. Por eso es de todos los integrantes de las comisiones, sub-comisiones, empleados, deportistas, padres de deportistas y socios", subrayó Scaglia.

Por último, el espacio de la Unión Cívica Radical decidió que por medio de la Resolución Nº 221/21 se distinga con la mención Marcos Sastre a las Damas del Hospital por su tarea desinteresada y su labor con que repercute en toda nuestra localidad. El grupo fue pionero en trabajos de salud previo a la conformación del Samco local. Florencia Zanini, Teresita Armando y Esther Strada estuvieron en representación del grupo que se formó a inicios del 1920. "Las Damas son un ejemplo a seguir. Tenemos que continuar ayudando a crecer a nuestro Samco como lo hicieron estas mujeres. Debemos seguir su legado. Hoy siguen colaborando. Las cosas no las hace una persona, sino un grupo. El trabajo es de esa forma. Ellas lo hicieron desde un inicio y nosotros como Comisión continuamos ese camino", destacó Marta Alasino, actual presidente de la Comisión del Samco Sastre.

Las distinciones en años anteriores

En 2015, cuando se entregaron por primera vez estos reconocimientos, se distinguieron a los deportistas Atilio Cerino, Daiana Acedo y Augusto Grenón. En 2016, debido a la paralización del Concejo durante 9 meses, no se realizó la iniciativa y pasó para marzo de 2017, donde fue reconocido el futbolista Hernán Toledo. Y a fines de ese mismo año los galardones se les entregaron a José Colla, Santiago Bonancea y Bomberos Voluntarios.

A mediados de 2018, el cuerpo legislativo local había reconocido mediante la Minuta de Declaración Nº 57/18 a Omar Ochoa, con la cual se lo distinguió como deportista destacado de la localidad. Ese mismo año, también hubo un reconocimiento para Luz Aiassa, Estefanía Rosso y Carlos Boero. Además, se distinguió a Carmen “Porota” Ormeño y Norberto Girelli. En tanto, Germán Lemos, Hernán Amadío y Claudia Banchio habían sido reconocidos por su trayectoria en 2019.

En la pasada edición – 2020 – el cuerpo legislativo decidió entregar la distinción al personal del Samco local por su destacada función a lo largo de toda la pandemia. Se trató de una ocasión excepcional ya que de manera unánime los seis ediles consensuaron que quienes se desempeñaban en el efector de salud eran altamente merecedores de la mención de honor.

¿Qué es la Mención de Honor Marcos Sastre? Es la principal distinción que otorga el Honorable Concejo Municipal a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, educativo o científico que se hubieren distinguido por acto sobresaliente o función destacada.