Productor ganadero santafesino acorralado por el fuego y a merced de la depredación

Viernes 31.12.2021

Le quemaron las instalaciones en la zona de islas y ahora debe afrontar una multa millonaria.

Para Edmundo Montagna, mantenerse en la ganadería es una verdadera muestra de tesón y de amor incondicional por la actividad. Es que día a día, año a año, la realidad del productor islero cercano a las ciudades presenta una sumatoria de escollos para poder seguir adelante.

"Acabo de salir de hacer la denuncia", le dice con la voz agitada "Mundo" a Campolitoral. "Esto arrancó en 2020, con la bajante del río que hizo que se secaran todas las islas y por ende toda la vegetación", agrega.

Según el productor, hay gente que entra a la isla para hacer depredación y para cazar. "Entonces prenden fuego para ahuyentar a los carpinchos, nutrias y lobitos de río de las zonas bajas, razón por la cual el fuego se ha ido extendiendo, quemando grandes superficies".

Foto: El Litoral

En este sentido, Montagna no sale de su asombro. "Lo peor de todo es que después, los propietarios de los campos somos imputados de ser los causantes del fuego, una cosa completamente sin sentido, porque yo hace 60 años que trabajo en la isla y nunca hemos hecho quemazones para limpieza, porque el pasto se limpia solo y se renueva automáticamente ya sea por guía o por semilla".

Reforzando su hipótesis, destaca que incluso se han prendido fuegos previos al invierno, cuando no queda nada de pasto para los animales. "Tengo el caso de vecinos que han tenido que sacar la hacienda de la isla porque se la quemaron toda y se quedaron sin pasturas".

No quedó nada. Encima que le quemaron todas las instalaciones, el productor debe afrontar una multa millonaria por su presunción de culpabilidad.

El fuego social

Para el productor el tema no es nuevo, y además desnuda otras facetas ligadas a la marginalidad y a los cotidianos saqueos de los que son víctimas aquellos productores que quedaron cerca de las grandes ciudades, como él.

"Nuestro campo quedó muy cerca de la ciudad de Santa Fe y entra mucha gente. En esta oportunidad, el fuego se inició en un campo vecino y luego pasó al nuestro. Estamos a merced de lo que la depredación haga", lamenta.

Foto: El Litoral

Su campo, "El Bellaco", son unas 1.200 has donde casi no tienen animales por la falta de seguridad, ya que el faenamiento clandestino es continuo. Además, el fuego les destruyó todas las instalaciones que se usan para trabajar (corrales y manga). "Pedí un presupuesto y me sale un millón y medio de pesos poder reponerlo". De allí que la poca hacienda que le quedó (menos del 50 %), la trabaja en el rincón más alejado de la ciudad, debido a que es el único sector del campo que puede tener bajo relativo control.

Se presume culpable

A Montagna le achacan la culpabilidad presunta de los fuegos, y le imputan el pago de una multa millonaria: 2 millones 961 mil pesos. Eso sí, le dan facilidades.

"Me dan facilidades de pago y todo eso, pero es algo que no tiene sentido. Voy a hacer llegar una copia de la nota a la Sociedad Rural y a Carsfe. Yo lo anticipé en mayo: que el calor y la falta de agua eran caldo de cultivo para nuevos incendios. Hoy a las 2 de la tarde el pasto verde es lo mismo que un papel, está seco", describe con amargura.