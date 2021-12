La querella denunciará al Ministerio de Salud de La Pampa por el asesinato de Lucio Dupuy

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Será una tarea a realizar, recibimos un dato de muchísima importancia que nos obligó a hacernos este planteo, tras retornar de la feria judicial a partir de febrero", expresó José Mario Aguerrido abogado de la familia paterna del menor asesinado en Santa Rosa.

El abogado de la familia paterna de Lucio Dupuy, José Mario Aguerrido, confirmó este viernes que el equipo querellante presentará en febrero, después de la feria judicial, una denuncia penal por "situaciones" en torno al sistema de Salud Pública en el marco del asesinato del niño de 5 años que conmovió a la provincia y al país.

"Será una tarea a realizar, recibimos un dato de muchísima importancia que nos obligó a hacernos este planteo, tras retornar de la feria judicial a partir de febrero", expresó el letrado.

El abogado aseguró que la situación es cada vez "más grave" de acuerdo con los elementos que están manejando. "No vamos a jugar al misterio, pero la información que recibimos ayer (por este jueves) es muy seria, la comunidad ya tendrá la oportunidad de enterarse. Sinceramente con el material que hemos relevado, si antes afirmábamos que se pudo haber evitado, ahora no tenemos ninguna duda", expresó.

"No podemos reducirlo al ámbito de la Salud Pública o cómo se disparan las alertas sino que hay una cuestión de contexto. El mismo Poder Judicial se tiene que plantear cómo asume las cuestiones relativas a la niñez y si está dotado de la estructura para asumir un tema tan complejo como los niños. Hoy un chico de 4 o 5 años no tiene posibilidad de expresarse y si no hay prevención seguirá ocurriendo. Posiblemente no llegamos a una situación de muerte sino que es algo que existe sin un género determinado. Si no trabajamos en la prevención no aprendimos nada como sociedad", manfiestó el letrado..

Por otra parte, el abogado querellante informó que la Justicia ordenó para el 3 de enero pruebas de ADN y muestras sanguíneas, como parte de las pericias, para las dos detenidas, la madre de Lucio, Magdalena Espósito, y su pareja Abigail Páez: ambas detenidas hoy en el complejo penitenciario de San Luis. "No las mudaron, están en San Luis, de eso estoy seguro", acotó Aguerrido.

Luego, ratificó la realización de una serie de pruebas de salud mental. "Se designó un cuerpo de dos psicólogos y dos psiquiatras que el 4 de febrero les harán un examen mental obligatorio a las dos acusadas por lo que se va averiguar si son o no imputables: luego en función de lo que surja vendrá otra discusión", sostuvo.