Navidad entre las llamas: la consecuencia de hacer mal una buena práctica ganadera

Un productor de Alejandra tuvo que batallar casi una semana para sofocar un incendio rural, luego de que un vecino intentara una “quema controlada” en el momento indebido.

Una semana de gran desgaste personal y consumo de recursos económicos le demandó al productor y médico veterinario Mirko Dopazo controlar un incendio rural que arrasó aproximadamente 1.100 hectáreas de su campo en Alejandra, destruyó 1.300 metros de alambrados y calcinó otros 2.000 de boyeros eléctricos de 3 hilos.



El siniestro se produjo por una mala práctica -en un campo lindero- de “quema controlada”, técnica de manejo del pastizal natural recomendada por organizaciones conservacionistas como Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre.



En diálogo con Campolitoral, relató que el fuego se inició por la mala decisión de un vecino de prender un día de altas temperaturas y mucho viento. “A mi nunca se me hubiera ocurrido, ahí hay una cuestión de sentido común”, aseguró, porque en esas condiciones “es una bomba de tiempo que no sabés cuánto va afectar; sobre todo cuando hay viento que cambia de rumbo constantemente y te hace saltar los cortafuegos”.



El fuego, relató, se inició el martes 21 de diciembre y recién pudieron controlarlo el lunes 27. “Entre medio hubo como tres apagadas, lo dábamos por finalizado y se volvía a prender”. El campo es todo natural con montes de algarrobo y abras de espartillo y paja, típico de zona del Saladillo.



Tras varios días de pelea con las llamas, fue gracias a la participación de los bomberos de Alejandra que pudieron controlar el incendio. “Se portaron excelente”, dijo, porque el campo está bastante lejos, casi en el distrito San Javier, “y sin embargo cuando los llamamos enseguida estuvieron ahí”. Además, destacó que “automáticamente tomaron el control de las acciones y se pusieron a cargo”. Así, coordinadamente, trabajaron haciendo contrafuegos. “Un trabajo espectacular”, celebró.



Dopazo indicó que él realiza quemas controladas, pero con las herramientas y la dinámica apropiadas. “Si vas a prender fuego tenés que hacerlo a media tarde, un día de vientos calmos, que sepas que a la noche va a estar fresco así todo lo que se incendió baje la temperatura y no corra riesgo de que al otro día con un viento se te prenda de vuelta; hay muchas cuestiones para tener en cuenta”. Y lo ideal es hacerlo sabiendo que en uno o dos días caerá una lluvia.



Además, indicó que la técnica también implica un manejo posterior para lo cual hay que tener sistematizado el campo, con divisiones internas de alambre, de modo de dejar descansar la parcela quemada para que rebrote y crezca el pastizal, antes de volver al pastoreo intensivo para que no ganen terreno el espartillo y paja. “Es un trabajo bastante consciente”.



El productor explicó que su campo está inscripto en Alianza del Pastizal, organización que lidera Aves Argentinas, cuyas cartillas de manejo incluyen las quemas controladas. “Se hace una quema racional por partes; al tiempo se quema otra parcela y así los vas llevando; no podés prender fuego 1.000 hectáreas”, remarcó.



Sólo en la reposición del alambrado el productor deberá desembolsar casi $ 800.000, pero también el siniestro implicará que deba reformular el manejo del rodeo. Por ejemplo se quemaron unas 300 hectáreas que estaban reservadas para el invierno. “Gracias a Dios los montes cerrados de algarrobo mantienen el pasto verde porque reciben mucha sombra y el fuego los fue esquivando, pero a los montes ralos los quemó todos”.



“Una parte de la hacienda la voy a tener que sacar a otro campo”, explicó, porque en ese potrero rotaba el rodeo en 6 parcelas. “Sacarlo completo no creo, porque si bien todos los potreros se quemaron algunas partes como los montes se salvaron; además lo tengo con una aguada así que no puedo recargar otros con todo”, explicó. Aunque no está obligado a desprenderse de hacienda, “voy a tener que barajar y dar de nuevo”.