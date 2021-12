Liga Santafesina: Pigliacampo es el nuevo DT de Ciclón Racing

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 31.12.2021 - Última actualización - 15:21

14:58

El nuevo entrenador del Lagunero que ganó todo con esa camiseta, llegó para poner a Ciclón Racing en lo más alto del torneo que se iniciará en febrero del 2022.

Cargado de ilusiones, así fue el arribo de Mario Pigliacampo a Ciclón Racing, donde el DT llega luego de haber vivido cosas importante en su época como jugador. Cerró su contrato y a partir del 10 de enero, justo dos días después del nuevo aniversario del club lagunero, podrá en marcha la pretemporada que incluirá el torneo de verano "Tiburón Lagunero" como la gran preparación para el inicio del Apertura 2022 previsto para el 19 de febrero.

-¿Cómo fue esa contratación teniendo en cuenta los pergaminos que tenés como jugador de la institución lagunera?



-Estoy contento, feliz. Éste es un club moderno, con todo lo que se necesita para hacer un lindo trabajo. Además, acá la vara está alta por lo que dejó el cuerpo técnico anterior. Ciclón es protagonista de cada torneo y siempre está para pelear por el campeonato. Bueno, vamos a trabajar para conseguir cosas importantes.



-Sos un privilegiado porque como jugador ganaste todo con Ciclón Racing. ¿Te considerás parte de esa rica historia?



-La verdad que me tocó, como jugador, estar en los hechos históricos de Ciclón Racing. Primero, en Reserva, con "Chiche" Calvet como DT, ganamos el campeonato y después, parte de ese equipo sube a Primera con "Chiche" y con el mismo DT ganamos el campeonato Apertura en el año 1998 y luego, en el Clausura fuimos sub campeones invictos en el torneo que consigue Sportivo Guadalupe, con Tobaldo, como DT. Al año siguiente, la otra campaña fue la tan recordada con Mario Sciacqua como DT en el ascenso donde conseguimos 24 triunfos en todo el año, no empatamos ninguno, tampoco perdimos. Ese año ganamos todos los partidos que jugamos y por eso creo que es muy difícil que alguien pueda igualar semejante récord.

La presentación. Mario Pigliacampo y sus colaboradores fueron presentados en la noche del miércoles en la cancha de Ciclón Racing. Allí estuvieron directivos, técnicos, profesores y allegados al club.Foto: Manuel Fabatía



-Además, fuiste el goleador de ese equipo.



-Si, en ese torneo Apertura fui el goleador pero junto a Lucas Mansilla que después se fue a Unión y otros clubes.



-¿Estás en contacto con esos jugadores y con el DT?



-Sí, tenemos un grupo y nos hablamos seguido. Con Mario Sciacqua también, es muy importante hablar con Marito porque siempre aprendes algo nuevo. Yo tengo un gran respeto por él y lo admiro como DT, es muy profesional y un apasionado por el fútbol.



-¿Con qué te encontraste en tu vuelta a Ciclón, ahora como DT?



-Con muy buena gente que conozco y con la predisposición de siempre. Yo hablé con Martín Salemi y con Ariel Gomila, siempre ante la atenta mirada de Liria, Juan y otros dirigentes que trabajan en la institución. Allí hay muy buenos jugadores, hay una cantera donde se puede ver lo bien que están trabajando. Hay convicción de querer mejorar siempre lo bueno que está y eso me sedujo sobremanera.



-¿Cuáles son los objetivos que se trazaron?



-No hablamos ese tema en particular. Pero ellos quieren mejorar todo lo bueno que se viene haciendo por lo que esos dichos me eximen de palabra. Esta semana me reúno con los jugadores donde analizaremos los puntos a seguir. Ellos están de vacaciones y saben que el 10 debemos comenzar.



-¿Quiénes te acompañan?



-Me acompañarán Osvaldo Avarese, para mi, uno de los mejores preparadores físicos que hay en Santa Fe. Lo tuve como jugador y la verdad que creció como profesional y eso lo valoro mucho, el tratar de superarse en el día a día es fundamental. Y en ese nexo, estará Martín Carvallo como ayudante de campo. Es un joven futbolero que tiene gran trayectoria en el ascenso y conoce muy bien a todos los clubes y sus protagonistas.



-¿Haces tu debut en el Tiburón Lagunero?



-Sí, esa es la idea. En la reunión con los directivos hablamos del comienzo del Tiburón Lagunero que sería el 19 de enero con lo que deberíamos volver a trabajar el 10, desde los físico. El torneo de verano nos sirve como preparación porque son cinco partidos de gran nivel y ante rivales de calidad.



-¿Llegas con jugadores de otros clubes como para ampliar el número que hay en Ciclón?



-La idea es sumar algunos jugadores. No hablamos de los posibles refuerzos. Eso es algo que estamos viendo en el día a día.



-Por último, ¿te hablaron de protagonismo o de campeonato...?



-Ciclón Racing es un club grande de la Liga. A partir de ahí tenemos que hacer muy bien las cosas para poner al club lo más alto posible. Yo soy de los DT que busca ser protagonista y trato de mostrar un juego agresivo e intenso.



Tiburón Lagunero

El tradicional torneo de verano, en su octava edición, se llevará a cabo a partir del 24 de enero del próximo año y contará con la presencia de 10 equipos. En esta oportunidad y como es tradicional, el campeonato de verano pondrá en juego la Copa Diario El Litoral, y en ese sentido los dirigentes de Ciclón Racing y Náutico El Quillá le rendirán un sentido homenaje a Federico Caputto, quien participara de cada edición con la entrega del máximo trofeo al campeón del torneo veraniego.

La bienvenida, con aplausos y reconocimientos



En la calurosa tarde noche de Ciclón Racing fue la presentación. El presidente, Ariel Gomila, fue quien recibió al cuerpo técnico que encabeza Mario Pigliacampo: "Éste es un lugar donde podrán trabajar con absoluta comodidad. Confiamos en Pigliacampo porque es un DT que ganó todo con Ciclón Racing cuando fue jugador. Hoy, como DT, el trabajo es otro y si está acá es porque confiamos en su capacidad y la de sus colaboradores", dijo el mandatario lagunero.



A su turno Liria y Martín Salemi también hablaron de la actualidad e hicieron un balance de los buenos momentos que vivió y vive el club: "Hoy Ciclón Racing es un club consolidado, ordenado y con muchos proyectos. Estamos muy contentos con todo lo que crecimos en todas la divisiones porque allí está el futuro del club", aseguró Liria Salemi, la tesorera de la institución. Martín Salemi, con la juventud que asoma con toda su fuerza en la dirigencia contó como llegó Pigliacampo a la dirección técnica: "Mario es uno más del club y me une una relación de amistad. Ganó todo lo que jugó en ésta cancha y está en la historia del club porque fue parte del campeonato que conseguimos en su momento. Acá consiguió la estrella que hoy tenemos y por eso confiamos en él. Apostamos a un DT joven que conoce cada rincón del estadio y sabe todo lo que pasa en la Liga. Para nosotros es un profesional con sentido de pertenencia por lo que vivió y nunca se olvidó de su querido Ciclón Racing", agregó.



Por último, Rafael "Coco" Suárez, uno de los grandes dirigentes que dio la institución lagunera a lo largo de su rica historia, junto a Juan Salemi, entre otros y que hoy siguen vigentes y trabajan por el club, admitió: "Gracias a todos por colaborar y trabajar por Ciclón Racing. Mario es un hombre de la casa y conoce todos los rincones. Estará bien rodeado por profesores de gran jerarquía que le darán al proyecto un futuro de grandeza. La institución cuenta con todos los materiales necesario para cada profesor pueda trabajar con tranquilidad necesaria, como corresponde", agregó el dirigente.