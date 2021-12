EE.UU: 100 años "menos" de prisión para el camionero cubano condenado por un accidente

En abril de 2019, Aguilera-Mederos perdió el control del camión debido a un problema de frenos y chocó contra decenas de autos, lo que provocó un fuerte incendio y causó cuatro víctimas mortales y decenas de heridos. Un examen médico demostró que no estaba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas. Tampoco tenía antecedentes penales.

Scene from Thursday's deadly fiery pileup on Interstate 70 in Lakewood, Colorado. The driver of one of the semitrucks involved was arrested on multiple vehicular homicide charges.https://t.co/UtEazAns9U pic.twitter.com/iLFYcko9Y9