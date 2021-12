Tras 21 horas sin agua, se restablece el servicio en Paraná

El subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Lucas Feltes, informó que se finalizaron las tareas de arreglo en el caño que capta agua del río y que el servicio comenzará a restablecerse durante el día. "A partir de las 9 vamos a estar distribuyendo. Esto no significa que vamos a tener todos agua, es algo paulatino que se va a ir recuperando de a poco", explicó.

En Paraná importa más talar árboles para una obra que no beneficia a nadie y no arreglar el eterno problema del agua siendo este una necesidad primaria. No, importa más destruir Racedo.

Hace casi 40 y sin agua desde ayer. Hermoso verano.