https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 31.12.2021 - Última actualización - 16:37

16:33

Se encuentra en Italia

Ordenaron la detención del jugador uruguayo Nahitán Nández por violencia de género

El ex Boca Juniors, que hoy milita en el Cagliari, no pudo ser apresado por la policía de Maldonado, Uruguay, porque dejó el país rumbo a Italia.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Se encuentra en Italia Ordenaron la detención del jugador uruguayo Nahitán Nández por violencia de género El ex Boca Juniors, que hoy milita en el Cagliari, no pudo ser apresado por la policía de Maldonado, Uruguay, porque dejó el país rumbo a Italia. El ex Boca Juniors, que hoy milita en el Cagliari, no pudo ser apresado por la policía de Maldonado, Uruguay, porque dejó el país rumbo a Italia.

Nahitan Nández, ex jugador de Boca Juniors y habitual integrante del seleccionado uruguayo, fue denunciado en las últimas horas en Uruguay por violencia de género contra su expareja y madre de sus dos hijos.

El actual mediocampista del Cagliari italiano fue denunciado por “violencia doméstica, psicológica y patrimonial”. La Fiscalía Cuarta de turno de la ciudad de Maldonado dispuso “la detención del volante, de 26 años, para indagarlo”.

Sin embargo, Nández no pudo ser detenido por la Policía uruguaya, pues al concurrir a su domicilio los uniformados tomaron nota de que “ya había abandonado el país”

"Se verifica por Migraciones dónde efectivamente el indagado salió del país en el día de ayer (jueves 30), hora 16.44 por aeropuerto Punta del Este en vuelo particular", detalló el parte policial. La denuncia fue realizada por S.G., ex pareja del futbolista, directamente en fiscalía.

Por el momento, la orden de detención es a “nivel local y no internacional” por lo que será necesario saber qué decisión toma la Justicia uruguaya al respecto.

Nández, quien regresó a Italia, dio resultado positivo en coronavirus en el último testeo que le practicaron. El club informó que el jugador “es asintomático, tiene el proceso de vacunación completa y no ingresó en contacto con otros miembros del grupo del equipo”, razón por la cual realizará el aislamiento preventivo en su domicilio.

El mediocampista uruguayo es un habitual titular en la selección y sería convocado por el técnico Diego Alonso en los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas pautados para fines de enero y principios de febrero.

El Litoral en en

Temas: