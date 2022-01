https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 01.01.2022 - Última actualización - 8:43

8:22

Aprender como en la escuela

En Santa Fe, 1.689 estudiantes con enfermedad recibieron clases en el hospital o en sus hogares

Es el total de alumnos y alumnas de la provincia que durante este año se valieron del servicio de educación Domiciliaria y Hospitalaria para no perder su escolaridad pese a diversos problemas de salud que no les permiten cursar con regularidad.

Las escuelas hospitalarias educan a niños y niñas con distintos tipos de enfermedades que permanecen internados. En el caso de domiciliaria también se incluyen distintos padecimientos que demandan más de un mes de recuperación. Crédito: Gentileza



Las escuelas hospitalarias educan a niños y niñas con distintos tipos de enfermedades que permanecen internados. En el caso de domiciliaria también se incluyen distintos padecimientos que demandan más de un mes de recuperación. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Aprender como en la escuela En Santa Fe, 1.689 estudiantes con enfermedad recibieron clases en el hospital o en sus hogares Es el total de alumnos y alumnas de la provincia que durante este año se valieron del servicio de educación Domiciliaria y Hospitalaria para no perder su escolaridad pese a diversos problemas de salud que no les permiten cursar con regularidad. Es el total de alumnos y alumnas de la provincia que durante este año se valieron del servicio de educación Domiciliaria y Hospitalaria para no perder su escolaridad pese a diversos problemas de salud que no les permiten cursar con regularidad.

Por Mauro L. Muñoz SEGUIR Durante 2021, un total de 1.689 estudiantes santafesinos que no pudieron asistir a sus escuelas, por enfermedades, padecimientos o internaciones, continuaron estudiando regularmente desde los hospitales o sus propios hogares. El dato fue aportado por la dirección provincial de Educación Hospitalaria y Domiciliaria. Las dos escuelas hospitalarias existentes en la provincia atendieron en conjunto a 1.154 estudiantes. De ese cifra, 749 fueron escolarizados por la escuela hospitalaria N°1.392 de la ciudad de Santa Fe, que funciona en el hospital Dr. Orlando Alassia, mientras que la escuela N°1.391 de Rosario contuvo a 405, en el hospital Víctor J. Vilela. De ese total, 984 cursaron en inicial y primaria, 624 en la capital de la provincia y 360 en el sur santafesino, y 170 lo hicieron en el nivel medio, 45 y 125 adolescentes en cada centro de salud, respectivamente. Por otra parte, 535 estudiantes requirieron de atención en sus hogares. Estudiaron en sus casas 342 niños y niñas que estaban inscriptos en escuelas estatales de la provincia. En tanto que 85 adolescentes, que cursan en secundarias santafesinas oficiales, requirieron clases particulares para continuar estudiando. Y 108 estudiantes de colegios privados también contaron con acompañamiento domiciliario para completar su escolarización. Mayor demanda por la pandemia "Este año fue un gran desafío; la demanda en domiciliaria fue mucho mayor y tuvimos que poner en práctica mayores cuidados", señaló Raquel Tibaldo, directora provincial de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, a El Litoral, respecto al trasfondo diario que complementa el análisis meramente estadístico. La funcionaria explicó que las atenciones en hogares se incrementaron a medida que se fueron flexibilizando las restricciones sanitarias, generando contrariedades propias de la pandemia. "Volver a la presencialidad implicó que tengamos que diseñar e implementar protocolos de visita que no teníamos antes. Al principio notamos en las familias un miedo lógico de que un docente ingrese a su casa después del confinamiento. Y también estuvo el temor de los propios docentes al volver a dar clases dentro de distintos hogares", recordó. Además, Tibaldo señaló que el coronavirus también trasladó incertidumbres nuevas al ámbito educativo. "La figura de 'enfermedades de riesgo' fue una novedad. Las familias tenían miedo de mandar sus hijos a la escuela con un antecedente médico que quizás antes no se habían planteado como un inconveniente", dijo. Asimismo, sostuvo que "el mejor lugar para un alumno tiene que ser siempre la escuela". En ese sentido, resaltó el rol que la tecnología jugó achicando las distancias y simulando el entorno de clases. "La socialización que se da en un aula es imposible de reemplazar en un domicilio o en el hospital, pero las reuniones virtuales permitió mantener el vínculo con el grupo de clase", agregó. Respecto a las acciones que se llevaron a cabo durante este año, destacó que se creo formalizó el nivel secundario para atención hospitalaria en la escuela N°1391 de Rosario. "Al igual que ya sucedía en Santa Fe, contar con el plantel docente completo nos permitió dar todos los espacios disciplinarios en el hospital". También, resaltó el fortalecimiento de las instituciones de la modalidad: "Entregamos kits para escuelas hospitalarias y mochilas Acompañar para estudiantes de domiciliaria de largo tratamiento; incorporamos bibliotecas móviles, ludotecas, juegos didácticos, material de lectura y elementos sanitizantes; y realizamos múltiples capacitaciones y talleres de radio, títeres y narrativas que fueron realmente productivos". Para aprender como en el aula La ley de Educación Nacional N°26.206 del año 2006 reconoce, por primera vez, a la Educación Domiciliaria y Hospitalaria como parte del sistema educativo, constituyéndola como una de las ocho modalidades del sistema educativo y transversalizándola para los niveles inicial, primario y secundario. "La atención en domicilios y hospitales tiene el objetivo de garantizar el derecho a la educación de cualquier niño o niña que está transitando algún padecimiento o enfermedad que le impide seguir cursando regularmente en su escuela de origen", definió la funcionaria sobre los alcances de la modalidad. Desde el 2011, Santa Fe garantiza la Educación Hospitalaria y Domiciliaria. "Damos la garantía de derecho de la continuidad de las trayectorias escolares de las alumnas y los alumnos que están internados en los hospitales o que necesitan reposo domiciliario", explicó Tibaldo sobre las funciones de la Dirección provincial. "Las enfermedades más frecuentes varían entre muchos tipos, pero también se incluyen muchos casos de postoperatorios que demandan más de un mes de recuperación. Para solicitar la atención domiciliaria, las familias presentan en la escuela un certificado con el cuadro del menor con el aval de un médico y el establecimiento activa el protocolo para que el maestro vaya a la casa. En cambio, para Hospitalaria contamos con las escuelas de Santa Fe y Rosario donde hay una planta docente que actúa a pie de cama, donde el niño o niña está internado", agregó respecto al funcionamiento. El docente a cargo de una atención domiciliaria debe trabajar en contraturno, coordinando con la escuela y la familia la cantidad de días y horas por semana. "En nivel inicial y primario se otorgan seis horas semanales, para que el docente vaya al menos tres veces por semana. El ofrecimiento se le hace al maestro del curso al que corresponde ya que es el que sabe qué contenidos se están dando. Si éste no puede tomarlas, se abre el ofrecimiento por escalafón interno como un reemplazo. En cambio, en secundaria se otorgan diez horas semanales. El director de escuela ofrece las horas entre las diversas disciplinas. Por ejemplo, una semana puede repartirse entre dos horas de matemática, dos de geografía y dos de formación ética", detalló la directora. Un caso especial Al niño Matías Monese se le otorgó el certificado de finalización de estudio en la explanada del ministerio de Educación de Santa Fe con su familia y autoridades presentes. "Fue un caso muy especial el de Matías, nos dio mucha alegría poder hacerle el reconocimiento por finalizar la primaria. Generalmente, las atenciones en domicilio son por uno o dos meses, hasta que se vuelve a la escuela, pero Matías necesitaba de esta modalidad para seguir estudiando. Y también es para destacar el trabajo que llevó adelante su docente, Julián Alpestre, de forma muy dedicada", dijo al respecto Tibaldo. La Salud Mental en la agenda de pendientes La reglamentación de Educación Domiciliaria y Hospitalaria no tiene en cuenta las enfermedades o padecimientos de salud que no sean físicos. "Pese a que no figure así en la normativa, la salud contempla un conjunto de síntomas que no solo tienen que ver con afectaciones físicas", consideró la titular de la dirección provincial de esta modalidad. Pensando en fortalecer esta atención escolar, Tibaldo explicó que la incorporación de la Salud Mental fue uno de los temas que más se trataron durante este año a nivel nacional "La pandemia puso de manifiesto muchas enfermedades que antes no se las reconocía como tales, como la fobia social, los trastornos de ansiedad, los intentos de suicidio, entre otros. En la provincia abordamos estas situaciones por medio de los equipos sociocomunitarios. Para el año que comienza, deseamos que podamos avanzar más a nivel nacional en este aspecto", agregó.

El Litoral en en