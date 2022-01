Eduardo Domínguez: "Al técnico que venga sólo le digo que disfrute lo que es Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.01.2022

"En su momento llegué lleno de energías e ilusiones; convencido de lo que podíamos hacer. Por suerte lo conseguimos", explicó del camino a la primera estrella. "Me voy vacío, porque lo dejé todo... con errores y aciertos", cerró el "Barba".

Más allá de la carta de puño y letra. Más allá de las fotos con los hinchas y socios que lo vieron por última vez en el 2021 en Santa Fe. Más allá de los abrazos emotivos con los dirigentes. Más allá de todo eso, Eduardo Rodrigo Domínguez decidió cerrar con una recorrida por casi todas las tiras radiales de Santa Fe a modo de despedida. Entre ellas, habló con los colegas de "Diez en Deportes" en LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral.



"Acá estoy, con un calor bárbaro, pero sin mosquitos (risas). Ya me acostumbré a todo eso", tiró de movida el "Barba". Si bien trascendió en medios nacionales que su próximo destino será Independiente de Avellaneda, fiel a su estilo Domínguez respondió con sutileza: "¿Quién lo dijo? ¿Qué seré el DT de Independiente? Me estoy enterando ahora (risas). Obvio que un club se fije en mi persona es muy gratificante".



"Me voy con mucha felicidad y tristeza. Cuando uno cree que dejó algo lo pone triste, más que nada por el cariño que me brindó el hincha. Estar involucrado en el grupo que alcanzó el primer título de su historia, es maravilloso", expresó emocionado el DT campeón.



"A veces, no quiero llorar por demagogo o algo por el estilo. Firmamos un contrato con el presidente para ser campeón. Si uno no está convencido del objetivo, para qué trabaja. Cuando llegué me tracé esa meta, porque confiaba en el grupo que estaba, solo que pasaba por un momento complicado. Creo que se dieron los pasos adecuados para lograrlo. Después, las cosas se terminan dando por detalles. No es fácil jugar finales como lo hicimos. Este equipo lo logró y tengo la satisfacción de ser parte", afirmó el "Barba" Domínguez.



En cuanto a los motivos de su salida de Colón en el 2021, el entrenador campeón aclaró: "Es un poco de todo y también mucho de nada. Es tiempo. Saber cuándo soltar la mano y no llegar a momentos estresantes. Con todo lo que se le viene a Colón por delante, uno debe tener muchas energías y motivación. Pero el desgaste del año fue muy alto. Me parecía que era oportuno que venga otro técnico para seguir sosteniendo a Colón en los primeros lugares hasta donde llegó, que no es fácil conseguir".



"Cuando llegan los finales se pierde energía por todo lo que fue el año. No fue fácil, menos para el hincha. Tengo que pensar antes que decidir por el bien de la institución. Estar por estar no me gusta. Tengo que sentir que debo aportar mi granito de arena y, si no estaba en condiciones, no tenía sentido. Podía hacerle mal al club. Por eso entendí que era el momento de despedirme", expresó ED.



El ahora ex DT se mostró sorprendido por la despedida de la dirigencia sabalera, ya que sólo esperaba firmar e irse: "Estuvimos hablando más de dos horas debatiendo del crecimiento de Colón. Todo necesita de tiempo y hay que tener paciencia. Estoy sorprendido realmente".



En cuanto a lo corto que son los proyectos en Argentina, explicó: "Cuesta porque el argentino cree que le puede pelear a cualquiera. Como Colón, que todo el año hizo más puntos que los grandes, pero las infraestructuras son diferentes. Acá los hinchas no están acostumbrados a festejar un quinto puesto. Acá venimos a pelear el descenso y terminamos compitiendo para ser campeones. Es ilógico en este sentido. No se le puede decir al hincha que nos preparamos para ser décimos. No se puede comparar a cómo se vive en Europa. Defensa salió segundo y no lo festejó. Nosotros seguimos viendo esta película que es muy complicado de explicar".



"Muchas cosas se cumplieron. Al querer abarcar tanto, sabíamos que habría falencias. Sino Colón no se hubiera sostenido. Siempre soy de ver el vaso medio lleno. La dirigencia nos dio mucho de lo que pedimos. Desde ya todo no se pudo", aseguró.



En cuanto al futuro personal fue contundente, sea Independiente o Talleres: "Tengo que sentir para ir a «ese lugar». Si no lo siento adentro, no voy a ir por más que la propuesta sea buena. Sino es muy complicado. Se me abrieron en su momento puertas, pero no las sentía. Ni bien salido de Colón quería estar en Buenos Aires".



"No sé qué estará pensando la dirigencia sobre mi reemplazante. Solo le digo a quién venga que disfrute de lo que es Colón. Le agradezco al hincha que me llevaron a ese lugar del reconocimiento. Por ahí veremos si tengo la necesidad de volver. Nunca lo sabré, porque no sé qué pasará mañana", sentenció el DT campeón.



"Tenemos que disfrutar de todo esto. Agradecerle al hincha, que en todo momento me transmitió su cariño. También al de Unión, que siempre me transmitió respeto, tal como yo lo hice con la institución. Un agradecimiento eterno. Quería agradecer a quiénes me ayudaron a crecer. En su momento llegué lleno de energías e ilusiones. Convencido de lo que podíamos hacer. Por suerte lo conseguimos y lo pusimos en marcha. Me voy vacío, porque lo dejé todo. Con errores y aciertos. Eso me deja muy satisfecho. Porque quedó reflejado en los resultados. Es hermoso, magnifico y sobre todo por lo que me hicieron sentir los hinchas", finalizó en su despedida "radial" Eduardo Rodrigo Domínguez.

Sin novedades por el tema DT

Los dirigentes sabaleros, con José Vignatti a la cabeza, siguen analizando todas las opciones (que no son muchas) para reemplazar a Eduardo Rodrigo Domínguez en el banco sabalero para lo que se viene: torneo local, Copa Argentina y Conmebol Libertadores. "Nos vamos a tomar un par de días, el plantel vuelve el 5 de enero", explican.



Lo del uruguayo Pezzolano (ex Pachuca) está en carpeta; lo de Somoza descartado. Si bien hubo dos no de entrada, volverán a la carga por Heinze y Crespo, ambos desocupados. Un nombre que está en stand by es el de Marito Sciacqua, que ya dirigiera a Colón. Finalmente, algunos allegados a Vignatti lo quieren "convencer" para que hable con el "Turco" Mohamed.